Recuperación mundial impulsa al cobre a récord de 10 años

(Bloomberg) -- El cobre subió a su nivel más alto en casi una década a medida que la recuperación global de la pandemia extendió un repunte en los mercados de metales.

El aluminio está aumentando y el mineral de hierro avanzó a un nuevo máximo a medida que los productos básicos avanzan hacia los máximos del último superciclo. Los metales se benefician a medida que las economías más grandes del mundo anuncian programas de estímulo y promesas ambientales a medida que se recuperan de la crisis causada por el coronavirus.

La recuperación de Estados Unidos se está acelerando y el plan de infraestructura de US$2,25 billones del presidente, Joe Biden, fortalecerá sectores como el de los autos eléctricos, impulsando mayores ganancias en productos básicos críticos para la transición a la energía verde. Eso viene junto con un auge económico continuo en China, donde un impulso por reducir las emisiones está permeando a reducciones de los suministros de algunos metales justo cuando la demanda se está recuperando.

El cobre, un referente de la economía mundial, subió hasta un 2,2% a US$9.765 por tonelada métrica en Londres, el nivel más alto desde 2011, y se cotizaba a US$9.739 a las 4:29 p.m. hora local. El metal ha subido un 25% en la Bolsa de Metales de Londres este año. El mineral de hierro en Singapur subió al nivel más alto desde que se lanzaron los contratos en 2013, mientras que los futuros del acero chino alcanzaron nuevos máximos.

