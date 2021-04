Presidente de Chile cede y se abre a tercer retiro de pensiones

Sebastián Piñera

(Bloomberg) -- El presidente chileno, Sebastián Piñera, presentará su propio proyecto de ley que permitirá a los trabajadores recurrir por tercera vez a sus fondos de pensiones en medio de la pandemia, un cambio de rumbo tras oponerse a una propuesta similar aprobada por el Congreso.

El Gobierno presentará hoy una propuesta que permitirá a los ciudadanos acceder a hasta el 10% de sus ahorros para la jubilación, anunció el presidente Piñera el domingo por la noche. A diferencia del proyecto aprobado la semana pasada por el Congreso, esta iniciativa incluirá aportes de los empleadores y el Estado para reintegrar el dinero retirado a las cuentas de pensiones. También contempla la exención del pago de impuestos para la mayoría de los trabajadores que opten por retirar sus ahorros e incluye un bono para las personas que no tengan dinero en sus fondos.

Piñera cedió a las presiones para que se entregue más ayuda directa a los chilenos que enfrentan el mayor aumento en los casos de coronavirus en el país. Su decisión de intentar bloquear una propuesta de retiro de fondos aprobada la semana pasada por el Congreso irritó a parlamentarios, incluidos miembros de su propio partido. Si bien el Gobierno ha gastado miles de millones de dólares en ayuda de emergencia, críticos dicen que el estímulo está lleno de “letra chica” que termina dejando fuera a algunas familias y empresas en dificultades.

“Sabemos que, dada la intensidad y extensión de la pandemia y recesión, estas ayudas no son suficientes”, dijo Piñera en el discurso televisado. “En consecuencia, vamos a seguir fortaleciendo, ampliando y simplificando la red de protección social, de acuerdo a las necesidades de la gente”.

La medida pone en juego una parte de los US$210.000 millones que manejan las administradoras de fondos de pensiones, o AFP, que son la base de los mercados de capitales chilenos. Itaú estima que los retiros del proyecto de ley respaldado por el Congreso podrían ascender a entre US$14.000 millones y US$19.000 millones, mientras que JPMorgan calcula que podrían llegar a US$20.000 millones.

El Gobierno de Piñera recurrió al Tribunal Constitucional la semana pasada para impugnar la legalidad del proyecto. Si bien el presidente reiteró el domingo que la reforma es inconstitucional, dijo que la Administración está abierta a negociar cambios al régimen tributario y una reforma de las pensiones.Hasta ahora, los chilenos han retirado US$37.500 millones de sus ahorros para la jubilación a través de dos rondas anteriores de retiros.

