Petróleo cede ante presión de rebrote de covid-19 en India

(Bloomberg) -- El petróleo cayó ante el deterioro de la situación del covid-19 en India, exacerbndo las preocupaciones en torno a la trayectoria a corto plazo de la recuperación de la demanda mundial antes de una reunión clave de la OPEP+ que se celebrará a fines de esta semana.

Los futuros en Nueva York llegaron a caer 2,4% a menos de US$61 por barril. Están surgiendo señales de tensión en las refinerías de India, mientras que Indian Oil Corp. busca vender gasolina en el mercado spot, un posible signo de debilidad en la demanda interna. Mientras tanto, las refinerías del país se han visto obligadas a posponer los cierre programados para el mantenimiento de algunas plantas, ya que los trabajadores está huyendo o enfermando en medio del rebrote de la pandemia.

“La demanda global está experimentando un retroceso, con países como India que entran a un caos total”, dijo Phil Streible, estratega jefe de mercado de Blue Line Futures LLC en Chicago. “La gente es más cautelosa en cuanto a los viajes”.

El riesgo en India surge a pesar de que China y Estados Unidos se está recuperando con fuerza de la pandemia, así como de algunas señales positivas que aparecen en Europa. Podría plantear un problema para la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, que acordaron comenzar a aumentar el suministro partir de mayo. Antes de la reunión del 28 de abril de la OPEP+, el secretario general de la OPEP, Mohammad Barkindo, dijo el lunes que el grupo ve “señales positivas” en la economía global, pero que hay factores en el petróleo que requieren vigilancia continua.

“El último aumento de las infecciones por covid-19 en India provocó un rápido retorno de los temores por la demanda relacionados con la pandemia“, dijo el analista de PVM Oil Associates Stephen Brennock. “El optimismo de una recuperación sostenida en la demanda de combustible se topó con un obstáculo”.

