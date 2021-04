Personalidades y usuarios de redes felicitan a mexicanos ganadores del Óscar

(i-d) Phillip Bladh, Carlos Cortes, Michellee Couttolenc y Jaime Baksht, ganadores del Óscar a mejor sonido con la película "Sound of Metal". EFE/EPA/Chris Pizzello / POOL

Ciudad de México, 26 abr (EFE).- Personalidades del cine, la cultura y usuarios de las redes sociales felicitaron en las últimas horas a Jaime Baksht, Michelle Couttolenc y Carlos Cortés, los tres mexicanos que hicieron historia al ganar el Óscar a mejor sonido con la película "Sound of Metal".

"La Secretaría de Cultura felicita a los mexicanos Michelle Couttolenc, Jaime Baksht y Carlos Cortés por su reconocimiento con Oscar de La Academia a Mejor sonido por la película 'Sound of metal'. ¡Enhorabuena!", se lee en un tuit emitido por la institución.

Guillermo del Toro por su parte, se dedicó a difundir el logro de sus compatriotas y expresó un mensaje corto pero conciso para celebrar: "Jaime, genial artista. Bien merecido".

"Sound of Metal", del director estadounidense Darius Marder, fue una de las películas favoritas al Óscar con seis nominaciones, de las cuales se hicieron acreedores a Mejor sonido y Mejor edición.

"Que alegría y enorme orgullo el triunfo de mexicanos nuevamente en los Óscares 2021. Esto no va a parar y será una buena costumbre", aseguró Alejandro Escobedo, un usuario de Twitter.

Uno de los orgullos más grandes que trajo la nominación fue que Michelle Couttolenc se convirtió en la primera ingeniera de sonido mexicana en obtener una nominación en los Óscar y ganarla.

"Ella es Michelle Couttolenc y hoy se convirtió en la primera mexicana en llevarse un Óscar en la categoría de Mejor sonido, la cuarta mujer en historia de la entrega. Tiene una especialidad en mezcla de sonido cinematográfico. ¡Bravo!", apuntó la periodista Gabriela Aguilar.

Sobre eso, Michelle Couttolenc había expresado en una entrevista con Efe días antes de la premiación su emoción.

"Es un sueño hecho realidad y que seamos más mujeres también, como que haya dos mujeres nominadas a mejor director y tres en los Globos de Oro, eso da esperanza y alegría", dijo.

La mezcla de sonido se hizo en México, específicamente en el pueblo de Tepoztlán, Morelos, donde está una de las sedes del Astro Estudio del director mexicano Carlos Reygadas debido a que el director de la cinta estaba buscando un trabajo poco convencional para el sonido de su película.

A amistades, alumnos y familiares de los ganadores se sumaron al festejo virtual figuras públicas como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, o la ex primera dama del 2006 al 2012 Margarita Zavala, quienes mandaron una felicitación a los mexicanos.

"Michelle, Carlos y Javier nos dieron una alegría con su Óscar a mejor sonido. Nos recuerdan el México qué podemos ser", expresó Zavala.