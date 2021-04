O.Próximo.- Abbas encabezará el jueves una reunión para abordar la situación en torno a las elecciones palestinas

03/09/2020 Mahmud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina POLITICA ASIA INTERNACIONAL ORIENTE PRÓXIMO THAER GANAIM / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, encabezará el jueves una reunión para abordar la situación en torno a las elecciones parlamentarias, previstas para el 22 de mayo, en medio de las especulaciones sobre un posible aplazamiento de la votación.



El primer ministro palestino, Mohamad Shtayé, ha indicado que este tema será uno de los principales en la agenda del encuentro, sin dar más detalles al respecto, entre las dudas sobre si los residentes en Jerusalén Este podrán votar, según ha informado la agencia palestina de noticias WAFA.



En este contexto, la Radio del Ejército de Israel ha indicado que la Autoridad Palestina habría optado por aplazar las elecciones, algo que ya habría comunicado a la comunidad internacional y que hará oficial en los próximos días, tal y como ha recogido el diario 'The Times of Israel'.



A pesar de las especulaciones existentes, el portavoz de la Presidencia palestina, Nabil Abú Rudeina, recalcó la semana pasada el compromiso de las autoridades con la celebración de las elecciones palestinas y apuntó a esfuerzos internacionales para lograr que Israel permita que los residentes en Jerusalén Este acudan a votar.



"Las elecciones se celebrarán a tiempo y hay esfuerzos por parte de todas las partes, incluidas la Unión Europea, que está haciendo todos los esfuerzos posibles pero es incapaz de forzar a Israel a que permita las elecciones", afirmó.



Sin embargo, Nabil Shaaz, el principal asesor de Abbas había afirmado un día antes que es "muy probable" que haya un aplazamiento electoral si Israel no permite la votación de los residentes en Jerusalén Este.



La Autoridad Palestina, Naciones Unidas y la Unión Europea (UE) han reclamado a Israel que garantice que los palestinos residentes en Jerusalén Este podrán votar, algo sobre lo que las autoridades israelíes no han dado garantías hasta la fecha.



Los Acuerdos de Oslo contemplan que los palestinos pueden votar en Jerusalén Este y la comisión electoral ha señalado que cerca de 150.000 personas podrían hacerlo en los alrededores de Jerusalén Este, si bien no se ha aclarado la situación de los residentes en esta zona de la ciudad, que la comunidad internacional considera como bajo ocupación israelí.



Los Territorios Palestinos Ocupados se preparan para la celebración de las primeras elecciones desde 2006, incluidas las parlamentarias --el 22 de mayo--, presidenciales --el 31 de julio-- y al Consejo Nacional Palestino --el 31 de agosto--.



Las elecciones de 2006 y la victoria de Hamás en las urnas provocaron que la comunidad internacional cortara sus ayudas a las autoridades palestinas, lo que abocó a ambas facciones a unos enfrentamientos que finalizaron con la separación administrativa de los Territorios Ocupados Palestinos.



Desde entonces, Al Fatá controla Cisjordania --a pesar de no haberse hecho con la victoria en las elecciones-- y Hamás está al frente de la Franja de Gaza.