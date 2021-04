ONG salvadoreña denuncia asesinato de mujer trans activista y pide justicia

La organización Comunicando y Capacitando Trans (Comcavis Trans) denunció este domingo el asesinato de una mujer trans activista y exigió a las autoridades de El Salvador la investigación de este tipo de hechos para que no queden en la impunidad. EFE/Armando Escobar/Archivo

San Salvador, 25 abr (EFE).- La organización Comunicando y Capacitando Trans (Comcavis Trans) denunció este domingo el asesinato de una mujer trans activista y exigió a las autoridades de El Salvador la investigación de este tipo de hechos para que no queden en la impunidad.

Comcavis Trans señaló en un comunicado que Zashy Zuley del Cid fue "atacada en horas de la madrugada de este día por sujetos desconocidos" e indicó que la víctima era "compañera, emprendedora y miembro de una base comunitaria" del oriental departamento de San Miguel.

"Condenamos la concurrencia de asesinatos dirigidos a nuestra población, por lo que exigimos a las autoridades competentes que este y otros crímenes por odio no queden en la impunidad", apuntó.

La organización también hizo un urgente llamado a las instituciones gubernamentales para la creación e implementación de políticas efectivas en favor de la población LGTBI, con el fin de que cesen los ataques por orientación sexual, identidad o expresión de género.

Según cifras de la organización Comunicando y Capacitando Trans, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador.

Además, indican que entre 2018 y septiembre de 2019 se reportaron 151 casos de desplazamiento forzado de personas LGTBI. Las principales víctimas son las mujeres trans con el 67,5 % de los casos y le siguen los hombres gais con el 17,2 %.

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) pidió en noviembre pasado a las autoridades de El Salvador que se realicen las investigaciones "necesarias" para que los crímenes de odio cometidos contra la población LGTBI no queden en la impunidad.