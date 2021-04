Ogier, sancionado con 7.000 euros en multas por su accidente

Sebastian Ogier. EFE/EPA/Reporter Images/Archivo

Madrid, 26 abr (EFE).- El francés Sebastien Ogier (Toyota Yaris), vencedor del Rally de Croacia tendrá que pagar 7.000 euros en multas, 5.000 por el accidente de tráfico que sufrió en las calles de Zagreb y 2.000 por saltarse un semáforo en rojo.

Además, la FIA le excluirá de una carrera si vuelve a repetirse un incidente similar esta temporada.

Según el informe del equipo Toyota a los comisarios, Ogier y su copiloto Julien Ingrassia advirtieron un problema en su coche e intentaron estacionar en una parada de autobús y fueron golpeados por un BMW que intentaba adelantarles.

Ogier intercambió sus datos con el conductor del BMW y, con la autorización de los organizadores del rally y de un miembro del equipo que acudió al lugar, creyó que podían continuar su recorrido, pero una patrulla de la policía de tráfico intervino.

Al campeón se le vio obligando a un policía a apartarse de su camino, por lo que fue multado con 5.000 euros y una suspensión que no tendrá que cumplir si no se repite un acto similar.

Además de esa infracción, Ogier también se saltó un semáforo en rojo, por lo que fue multado con 2.000 euros más.

La FIA comunicó en su informe que Ogier paró más adelante para "comprobar que nadie resultó herido" e intercambió sus datos con el otro conductor.

Cuando llegaron los policías, "que no hablaban inglés" hubo una conversación telefónica de la organización del Rally con uno de ellos.

Ogier creyó que ya estaba todo solucionado y para llegar a tiempo y no ser penalizado, arrancó, aunque el policía trató de impedírselo al no estar informado de la conversación.

El siete veces campeón del mundo ha pedido disculpas a todos los implicados y los comisarios de la prueba concluyeron que "un accidente de tráfico no constituye una violación de las reglas", aunque deberá pagar los 7.000 euros en multas.