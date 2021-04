Ministros del Mercosur se reúnen virtualmente centrados en el debate comercial

En la imagen, el canciller de Argentina, Felipe Solá. EFE/ Enrique García Medina/Archivo

Buenos Aires, 25 abr (EFE).- Los cancilleres y los ministros del área económica de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, integrantes del Mercosur, iniciaron este lunes una reunión virtual en la que abordarán la revisión del llamado arancel externo común y la agenda de negociaciones externas, en un momento de fuertes diferencias en torno a la estrategia conjunta de apertura comercial.

La XII Reunión Extraordinaria del Consejo del Mercado Común fue convocada por el canciller de Argentina, Felipe Solá, por ser el país que ejerce la presidencia semestral del bloque, y comenzó en torno a las 11.00 hora de Buenos Aires (14.00 GMT), confirmaron a Efe fuentes oficiales argentinas.

Según informó la Cancillería, en el encuentro, cerrado a la prensa y realizado de forma telemática por la pandemia del coronavirus, se avanzará en una "agenda consensuada previamente" en la que se abordarán las conversaciones acerca del arancel común y la negociación del grupo con otros países o bloques.

Ambos son temas cuya discusión viene de larga data en el Mercosur, y que generan diferencias entre algunos de sus miembros, que se hicieron patentes durante la cumbre presidencial celebrada el 26 de marzo pasado para conmemorar los 30 años de creación del grupo.

POLÉMICA POR LA APERTURA COMERCIAL

En esa cita, también virtual, el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, favorable de un bloque menos proteccionista, con un arancel externo no tan alto y más abierto a acordar con otros mercados, advirtió que el Mercosur "no puede ser ni debe ser" un "lastre" o un "corsé" para los miembros de la unión.

En respuesta, el argentino Alberto Fernández, que despliega en el país una política más enfocada a restringir importaciones para reforzar la industria local, rechazó esa idea del uruguayo que, a su juicio, "ayuda poco a la unidad". Y se mostró tajante: "No queremos ser lastre de nadie. Si somos un lastre, que tomen otro barco".

Mientras Uruguay y Brasil plantean la necesidad de flexibilizar las normas que impiden que los miembros del Mercosur negocien acuerdos comerciales con otros mercados de manera independiente, Argentina insiste en la unidad.

"Argentina destacará su profunda vocación de negociar en conjunto con un Mercosur unido como marca el Tratado de Asunción, y seguir profundizando la activa agenda en curso, estableciendo prioridades para avanzar en los distintos escenarios", indicaron desde la Cancillería del Gobierno de Fernández.

DIFERENCIAS CON EL ARANCEL COMÚN

El arancel externo común (AEC), fijado en 1994 y cuyo proceso de revisión comenzó hace dos años, está fijado en un máximo del 35 %, pero el promedio aplicado es del 12 %, frente a una media global de 5,5 %.

Brasil pide una reducción arancelaria sustancial y amplia, pero Argentina prefiere rebajas más moderadas y selectivas, que no afecten manufacturas nacionales sin capacidad para competir con importaciones desde otros mercados.

En este sentido, según informaron fuentes de la Cancillería argentina, el país expondrá hoy su propuesta de modificación del arancel común "inspirada en los objetivos de priorizar los aspectos productivos e instrumentos que favorezcan la competitividad, cuidando las sensibilidades sectoriales".

"La misma toma el criterio de escalonamiento arancelario y de mayor reducción del AEC en materias primas e insumos y no en bienes finales, mejorando la protección efectiva de bienes finales. Asimismo, plantea continuar con la metodología de eslabones en los sectores de agroindustria e industria y preserva el equilibrio entre ambos sectores", agregaron las fuentes argentinas.