México registra 2.000 migrantes desaparecidos, según los organismos de DDHH

Migrantes de diferentes nacionalidades permanecen en un albergue en la ciudad de Tijuana, Baja California (México). EFE/Joebeth Terríquez/Archivo

Ciudad de México, 25 abr (EFE).- Al menos 2.000 migrantes están desaparecidos en territorio mexicano, según los reportes hechos por sus familiares, informó este domingo la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) en un reporte.

"La gravedad de las violaciones a derechos humanos en contra de la población migrante es contundente", advirtió la FMOPDH, formada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el máximo organismo autónomo en la materia, y las comisiones estatales de los 32 estados del país.

Estas cifras se revelan cuando México padece su propia crisis de desapariciones, con 86.663 personas no localizadas desde 1964, según la Secretaría de Gobernación (Segob).

A esto se suma el aspecto migratorio, pues la FMOPDH recordó que en 2020, un total de 41.329 personas solicitaron asilo en México y las autoridades detuvieron a 87.260 migrantes.

El informe se publica en medio de cifras récord de flujo migratorio, como refleja la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza Estadounidense (CBP, en inglés), que detuvo en la frontera con México un histórico de más de 172.000 indocumentados en marzo, casi 19.000 menores de edad.

El Gobierno de México también registró en marzo un número récord de 17.445 migrantes presentados ante las autoridades migratorias y 3.139 menores no acompañados.

Asimismo, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) ha registrado un incremento anual del 31 % en las solicitudes de asilo durante el primer trimestre del año, con 22.606 peticiones.

Pese a este aumento, la FMOPDH cuestionó la reducción anual de un 14,3 % en el presupuesto que el Gobierno asignó a la Comar para 2021.

"No se han logrado consolidar los ejes normativos, programáticos y estratégicos que permitan atender esta emergencia humanitaria desde una visión integral, con un enfoque diferencial y de derechos humanos", consideró la federación.

Los organismos autónomos reconocieron la "presión de la agenda migratoria" que padece México por colindar con Estados Unidos.

Aun así, criticaron el despliegue de más de 8.000 elementos de las Fuerzas Armadas de México en su frontera norte y sur.

"Ha expuesto a las personas migrantes a un aumento de las violaciones a derechos humanos por parte de esta autoridad, así como a transitar por nuevas rutas que son más peligrosas por la presencia de la delincuencia organizada y la ausencia de ayuda humanitaria", afirmaron.

La FMOPDH recordó el feminicidio de Victoria Esperanza Salazar, migrante hondureña asesinada por policías de Tulum, en Quintana Roo, como "un botón de muestra de ese patrón de violencia del que son víctimas las personas migrantes en general y las mujeres en particular".

"Sumado a lo anterior, las expresiones colectivas de xenofobia persisten y promueven contextos sociales que reproducen y parecen justificar la violencia en contra de las personas migrantes", reflexionó la federación.