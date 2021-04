Marc Soler ensaya el Giro en Romandía, donde debuta "Supermán" López

El ciclista español del Movistar Marc Soler. EFE/Toni Albir/Archivo

Redacción deportes, 26 abr (EFE).- El Tour de Romandía vuelve este martes al calendario tras un año de descanso por el Covid-19 con una 75 edición que servirá de banco de pruebas para el Giro de Italia, y que atrae a aspirantes como Geraint Thomas, Steven Kruijwsijk, Rigoberto Urán, y por parte del Movistar Marc Soler y el colombiano "Supermán" López, que debuta con la formación telefónica.

En el pelotón español destaca la presencia de Ion Izagirre, quien llevará los galones del Astana con aspiraciones de podio. El corredor de Ormaiztegi (Gipuzkoa) estará acompañado por su hermano Gorka y el kazajo Alexey Lutsenko como segunda baza.

"El Tour de Romandia es una carrera que me gusta mucho. Las seis etapas de la carrera, incluidas dos contrarreloj, me vienen muy bien. El objetivo es hacer un buen resultado en la clasificación general y estar en el podio", señala Ion Izagirre.

El Tour de Romandía ofrece desde este martes y hasta el domingo dos pruebas contrarreloj, contando el prólogo inicial de 4 kms y una final de 16 kms que puede ser decisiva, y tres etapas sinuosas que completan un recorrido exigente para los que quieran llegar al Giro de Italia el 8 de mayo en buena forma.

En la salida de Oron habrá nombres destacados a pesar de las ausencias de muchas figuras que apuntan al Tour y que acaban de finalizar la temporada de clásicas.

Geraint Thomas (Ineos), Miguel Ángel López (Movistar), Steven Kruijwsijk (Jumbo-Visma), Rigoberto Urán (EF Education-Nippo) y Marc Soler por parte española serán algunas de las referencias en la lucha por la general.

Soler será el líder del Movistar en el Giro y deberá afilar su puesta a punto en la carrera que se desarrolla por la parte francófona de Suiza. El catalán y Supermán López estarán respaldados por Albert Torres, Johan Jacobs, Mathias Norsgaard, Darío Cataldo y Davide Villella.

Otros corredores destacados para Romandía son Filippo Ganna (Ineos) y el triple campeón mundial Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), aspirantes a triunfos parciales.

Esta 75 edición será de las más duras de la historia, ya que el pelotón tendrá que afrontar un desnivel en toda la semana de 12.600 metros.

En el recorrido habrá dos contrarreloj: la inaugural, un prólogo en Oron con poco más de 4 kms y un duro kilómetro final al 7 por ciento y la cromo final en Friburgo, el domingo, de 16 kms con inicio sobre adoquines en repecho y una pequeña rampa final al 6%.

Entre medias tres jornadas exigentes, como la del miércoles en el circuito de Aigle y Martigny, con 9 cotas de tercera en total. La del jueves incluye el paso por La Vue-des-Alpes (1ª) y 5 ascensos de segunda categoría.

La etapa reina será la del sábado entre Sion y Thyon, con un recorrido de 162 kms que incluye dos puertos de 1a y el final hacia meta de categoría especial. Para empezar el Anzére (1a, 14,6 kms al 7,7 por ciento), para seguir con el Suen (1a, 13,7 kms al 6,7) y terminar en Thyon (categoría especial, 20,7 kms al 7,6), a 2.100 metros de altura.

Fin de fiesta el domingo con la contrarreloj de Friburgo de 16.1 kilómetros, con repechos duros y final en ascenso.

.- Las etapas:

Día Etapa Recorrido Kms

--- ----- --------- ---

27 Prólogo Oron-Oron (CRI) 4.05

28 1ª Aigle-Martigny 169

29 2ª La Neuveville-Saint Imier 165

30 3ª Estavayer-Estavayer 172

1 may 4ª Sion-Thyon 2000 162

2 5ª Friburgo-Friburgo (CRI) 16,1

.- Últimos vencedores:

2019. Primoz Roglic (SLO)

2018. Primoz Rogliz (SLO)

2017. Richie Porte (AUS)

2016. Nairo Quintana (COL)

2015. Ilnur Zakarin (RUS)

2014. Chris Froome (GBR)

2013. Chris Froome (GBR). EFE

