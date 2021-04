Lasso solicita a China, Rusia y EE.UU. ampliar la dotación de vacunas a Ecuador

El presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso. EFE/ José Jácome/Archivo

Quito, 26 abr (EFE).- El presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso, dijo este lunes que ha solicitado a los Gobiernos de China y Estados Unidos ampliar la dotación de vacunas anticovid, y al de Rusia iniciar un proceso para adquirir la mayor cantidad posible, y cumplir con el plan de vacunar a 9 millones en cien días de mandato.

En un acto de presentación de los próximos ministros del denominado "frente social", celebrado en Quito, Lasso recordó que la vacunación es el "objetivo fundamental prioritario" de su Ejecutivo, que tomará posesión el próximo 24 de mayo.

Y para ello, reveló haber dialogado con el presidente chino Xi Jinping, a quien pidió "que se adelante el cronograma de las entregas de las vacunas que ha comprado el actual Gobierno", a la vez que agradeció la donación de 200.000 vacunas como acto de felicitación por su reciente elección.

"Necesitamos más vacunas", apostilló el presidente electo, al asegurar que la relación con el gigante asiático "será aún más cercana en tanto nuestros amigos nos ayuden con la provisión de vacunas".

También comentó haber enviado una misiva al presidente de Rusia, Vladímir Putin, "para pedir el apoyo en vacunas" y haber iniciado un procedimiento para poder agilizar la provisión de las mismas.

En paralelo, comunicó haber mantenido gestiones similares con el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, a quien agradeció su felicitación por su triunfo electoral, y al que solicitó apoyo "para obtener la mayor cantidad de vacunas posible a efectos de cumplir con ese objetivo", que fue una de las principales promesas de campaña.

Ecuador sumó este lunes 1.413 nuevos casos de covid-19, con lo que van 374.775 contagios desde que empezó el registro de la pandemia en el país, según el último reporte del Ministerio de Salud Publica.

El portal gubernamental "Plan Vacunarse" indicaba hoy que 532.367 personas habían sido vacunadas con la primera dosis hasta el 24 de abril, mientras que 200.350 recibieron la segunda, sumando un total de 732.717 dosis aplicadas en un país de más de 17 millones de habitantes.

El país ha recibido hasta ahora casi dos millones de dosis de Pfizer, Sinovac y Astrazeneca, esta última a través de la iniciativa internacional Covax.

Conforme a la publicación en línea Our Word in Data, hasta el 24 de abril Ecuador ocupa el séptimo lugar de los diez países de Sudamérica en cuanto a la vacunación, alcanzando al 3,02% de la población que recibió la primera dosis, y en octava posición si se tiene en cuenta segundas dosis, alcanzando apenas el 1,14% de la población vacunable.

Lasso adelantó que la gestión de la vacunación bajo su Ejecutivo se coordinará desde la Presidencia gracias a una unidad coordinadora dirigida por un empresario ecuatoriano, cuya identidad no facilitó, "que asumirá la tarea de apoyar al Ministerio de Salud y al Gobierno en el proceso de vacunación".