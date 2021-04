Las mejor vestidas de los Oscars 2021

MADRID, 26 (CHANCE)



La 93ª edición de los Premios Oscar será recordada como la primera entrega de premios que, a pesar de estar inmersos en una pandemia, se celebró íntegramente de modo presencial, demostrándonos que si hablamos de espectáculo Hollywood no tiene competidor posible. Aun así fue una Gala marcada por las restricciones del Covid, en la que no hubo actuaciones musicales y en la que echamos de menos a muchas de las estrellas que habitualmente pasean por la alfombra roja del Dolby Teathre.



Y es que este año tan solo han podido asistir a los Premios los nominados en las diferentes categorías y los encargados de entregar las estatuillas, por lo que la alfombra roja de esta edición ha sido casi casi en 'petit comité'. Aun así, ha habido glamour, elegancia y clase para dar y regalar y Halle Berry, Margot Robbie o Carey Mulligann, entre otras, se han convertido en algunas de las mejor vestidas de la noche.



Amanda Seyfried de Armani Privé. La nominada a Mejor Actriz de Reparto por 'Mank' no se llevó la estatuilla pero si acaparó todas las miradas con su espectacular vestido rojo de tul con pronunciado escote en V y corte sirena, con el que se convirtió en una de las más elegantes como recién salida de un cuento de hadas.



Carey Mulligan, de Valentino Alta Costura. Partía como una de las favoritas a alzarse con el Oscar a Mejor Actriz por su papel en 'Una joven prometedora', pero finalmente Frances McDormand le ganó la partida. Impresionante con un dos piezas en color oro - a juego con la estatuilla - compuesto por un top estilo bandana y una voluminosa falda de lentejuelas de Valentino, se llevó el Premio a la Mejor Vestida de la noche y enamoró con su inmensa sonrisa, de la que no se despegó en toda la noche.



Maria Bakalova. La búlgara, nominada a Mejor Actriz Secundaria por 'Borat', se convirtió en una auténtica diosa gracias a Louis Vuitton. Un sueño de vestido en color blanco con pronunciadísimo escote en uve y falda de tul, que combinó con un discreto moño bajo y unos impresionantes labios rojos.



Margot Robbie, fiel a Chanel, triunfó una vez más con un elegante modelo metalizado con pequeñas flores, un vestido joya hecho a mano para el que se necesitaron más de 200 horas de trabajo. Con complementos en negro, la actriz impactó con su nuevo look, con un flequillo largo que le favorece muchísimo y con el que, en un principio, nos costó reconocerla.



Andra Day de Vera Wang. De lo más sexy con un imposible modelo de malla dorado con estratégicas aberturas. No apto para cualquier cuerpo, pero ella no solo defendió sino con el que impactó, convirtiéndose en una de las más sexys de la noche.



Zendaya desafió a las supersticiones y se enfundó un espectacular vestido amarillo de Valentino con gran corte en forma de U en el abdomen con el que se alzó como una de nuestras favoritas. Con su larguísimo pelo suelto e impresionantes joyas, la actriz enamoró con su sonrisa y su espectacullar belleza, que el amarillo destacaba.



Laura Dern. De las pocas que eligió el negro en la gran noche del cine. La veterana actriz eligió un modelo de Oscar de la Renta con cuerpo negro, manga larga y cuello cisne, y falda de plumas blancas. Menos es más.



Halle Berry, muy guapa con nuevo e impactante corte de pelo - un bob muy corto con flequillo cortina - y su primera aparición en una alfombra roja con su nuevo novio. De Dolce & Gabanna, el suyo era un vestido de esos que no dejan indiferente, en color malva, con escote corazón y enorme lazo en la cintura. O lo amas o te repele. A nosotros nos ha encantado.



Reese Witherspoon. Tan correcta como acostumbra en las grandes citas, la actriz se convirtió en una de las más sobrias de la alfombra roja, con un elegante vestido de Dior. Un diseño de escote asimétrico, cinturón negro para marcar cintura y falda plisada en colores rojo y burdeos.