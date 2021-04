La llegada de las vacunas Covaxin a Paraguay dependerá de la aprobación en India

En la imagen, Dinesh Bhatia, embajador de la India en Paraguay. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 26 abr (EFE).- La llegada de los 2 millones de vacunas Covaxin a Paraguay, compradas por el Gobierno al laboratorio Bharat Biotech, dependerá de la aprobación de la India para permitir la exportación, dada la alta demanda existente en ese país.

La India ha donado 200.000 dosis de Covaxin a Paraguay, el último lote con 100.000 llegadas la noche del domingo, pero esas 2 millones de vacunas no serán en concepto de cooperación, sino como un contrato comercial entre el Gobierno paraguayo y el laboratorio indio, dijo este lunes el embajador indio concurrente en Paraguay, Dinesh Bhatia.

"Ellos (el laboratorio) van a preparar un cronograma, presentar a Paraguay y pedir permiso al Gobierno de la India. En este momento, no sabemos cuándo lo van a pedir y no han presentado el cronograma al Gobierno de Paraguay", señaló el representante indio a los medios tras una reunión con el presidente Mario Abdo Benítez.

El embajador reconoció que su país está registrando "una tasa de infecciones muy alta en este momento" que se espera tener bajo control "en cuestión de unas días".

De esa estabilización dependerá también el envío de más vacunas al exterior, apuntó Bhatia.

"Cuando tengamos una situación más controlada, el Gobierno va a permitir la exportación, por supuesto", aclaró, y subrayó también que su país ha mandado casi 66 millones de vacunas a unos 80 países.

Ante la posibilidad de nuevas donaciones a Paraguay, el embajador sostuvo que no se hablado sobre este tema y no se puede "comprometer", aunque en caso de existir una petición, la India lo podría "considerar".

La India también quiere afianzar su presencia y colaboración con el país suramericano con la apertura de una embajada en los próximos meses, ya que hasta el momento la legación diplomática está asentada en Argentina.

Bhatia estimó que la embajada estará funcionando en unos meses, puesto que el Gobierno de la India ya ha dado su visto bueno.

"Abrir la embajada en Asunción sería una señal muy fuerte para acercar relaciones entre la India y Paraguay", comentó.

Las vacunas indias que llegaron el domingo en la noche acompañaron a otras 134.000 procedentes del mecanismo Covax que ayudarán a avanzar en la campaña de vacunación, que de momento solo beneficia a algo más de 80.000 personas, entre trabajadores sanitarios y adultos mayores.

Paraguay, con unos 7 millones de habitantes, registra desde marzo de 2020, cuando se detectó el primer caso, 267.082 contagios, con 5.900 fallecidos y 219.647 recuperados.