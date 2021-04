La empresa de la actriz Jessica Alba busca salida a bolsa por 1.500 millones de dólares

La actriz Jessica Alba. EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER/Archivo

Nueva York, 26 abr (EFE).- The Honest Company, la empresa de productos ecológicos creada por la actriz estadounidense de origen mexicano Jessica Alba, busca salir a bolsa y alcanzar una valoración de hasta 1.500 millones de dólares, según reveló este lunes en documentos entregados a la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC).

La firma, fundada por Alba en 2012 y que comercializa productos de cuidado para bebés, limpieza del hogar y cosméticos hechos con materiales "limpios" y "naturales", prevé debutar en el índice Nasdaq del mercado estadounidense bajo la etiqueta HNST con un precio de entre 14 y 17 dólares por acción, de acuerdo a esos documentos.

En una carta a los potenciales inversores, la directora creativa explica que la firma ha tenido una "respuesta y un crecimiento inmediatos y sobrecogedores" desde que comenzó su andadura y sostiene que la sociedad se ha vuelto "más consciente de su salud y de lo que traen a sus hogares" desde que comenzó la pandemia de covid-19.

The Honest Company tuvo una facturación de 300,5 millones en 2020 y unas pérdidas netas de 14,5 millones, lo que mejoró sus resultados respecto al año anterior, y considera que sus segmentos de pañales, cuidado de la piel y hogar están "creciendo a un ritmo impresionante" como resultado de un cambio cada vez mayor en los hábitos de consumo.

Para el primer trimestre de 2021, la firma estima que facturará entre 78 y 80 millones, más que en el mismo tramo de 2020, mientras que sus pérdidas oscilarán entre 5,5 y 4,5 millones frente a una ganancia de casi 600.000 dólares en ese periodo.

The Honest Company se ha enfrentado a varias demandas relacionadas con el contenido y el etiquetado en cuanto a componentes químicos de algunos productos.