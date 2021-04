JPMorgan ofrecerá un fondo de bitcóin a clientes acaudalados

(Bloomberg) -- JPMorgan Chase & Co. se está preparando para ofrecer un fondo de bitcóin a clientes acaudalados, la última señal de que Wall Street se está acercando a la principal criptomoneda después de que se disparara en los últimos meses.

El fondo administrado activamente estará disponible a partir de este verano, informó el lunes CoinDesk, citando a fuentes familiarizadas con los planes. NYDIG será el proveedor de custodia, según una persona con conocimiento del tema, que pidió no ser identificada porque la decisión no se ha hecho pública.

Portavoces de JPMorgan y NYDIG declinaron formular comentarios.

El bitcóin subió 12% el lunes por la mañana para cotizarse a casi US$54.000, la mayor alza intradía desde principios de febrero.

Los bancos de Wall Street se están planteando si ofrecer a los clientes exposición a las criptomonedas después de permanecer al margen a medida que aumentaba la popularidad del bitcóin y otras divisas digitales. JPMorgan ha dado algunos de los mayores pasos tras añadir el año pasado a las plataformas de intercambio de bitcóin Coinbase Inc. y Gemini Trust Co. como clientes del segmento de banca. La firma también recurrió a las criptomonedas para ayudar a acelerar los pagos corporativos, lanzando JPM Coin en 2019.

El copresidente de JPMorgan, Daniel Pinto, dijo la semana pasada que la firma “acompañará a los clientes” cuando se trata de bitcóin . El mayor banco en Estados Unidos se une a Morgan Stanley en sus planes para ofrecer a los clientes acaudalados acceso a fondos que permitan la propiedad de bitcóin.

Nota Original:JPMorgan Is Preparing to Offer a Bitcoin Fund to Wealthy Clients

