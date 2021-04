Inversores de Huarong siguen en el limbo por atraso resultados

(Bloomberg) -- Los inversionistas de China Huarong Asset Management Co. quieren transparencia sobre el futuro de la empresa. Pero lo que están recibiendo es una lección de cuán opacas pueden ser las empresas estatales chinas.

El domingo, la asediada empresa anunció que no publicaría sus resultados 2020 para fines de este mes, la fecha límite requerida por la bolsa de valores de Hong Kong. En lugar de proporcionar claridad, la compañía emitió un corto comunicado solo en chino, en su mayoría reiterando información que los inversionistas ya conocían. No hubo indicios de cuándo se publicarían los resultados o si algo ha cambiado desde su presentación del 1 de abril a la bolsa de la ciudad, donde cotizan las acciones de China Huarong.

La reacción en el mercado de bonos offshore fue negativa el lunes, lo que resalta la preocupación entre los inversionistas internacionales de que no están en la lista de prioridades de China Huarong. El administrador de deuda incobrable optó por publicar la actualización ampliamente esperada en una plataforma en línea administrada por el sistema interbancario y de trading de divisas de China, en lugar de la bolsa de Hong Kong, como sería típico de una empresa cotizada. La semana pasada, la unidad offshore de la compañía dijo que volvió a tener utilidades, en un comunicado publicado en su cuenta de WeChat.

“Los tenedores de bonos no tienen influencia sobre la administración”, dijo Owen Gallimore, jefe de estrategia comercial en Australia & New Zealand Banking Group. “Inicialmente, nos dijeron que era un simple retraso del auditor, lo que coincidía con el atraso en las presentaciones de muchas otras compañías en ese momento. Luego nos reconfortó leer que “las operaciones son normales y la liquidez suficiente” y que el informe anual saldrá pronto. Pero todavía estamos esperando”.

El enfoque informal frente a los inversionistas internacionales tiene un costo. El aumento de la incertidumbre aumenta la volatilidad de la deuda de grado de inversión de la compañía, lo que hace que los instrumentos se negocien más como bonos en estrés. Esto efectivamente impide que China Huarong venda más deuda en dólares, lo que dificulta que la empresa refinancie. La compañía tiene cerca de US$7.000 millones en bonos locales y en el extranjero con vencimiento este año, según datos recopilados por Bloomberg.

También hay un impacto más amplio a medida que los inversionistas se vuelven más selectivos ante las empresas chinas. Si bien las empresas ultraseguras como las unidades de Bank of China Ltd. y Tencent Holdings Ltd. han recaudado fondos en el mercado de bonos offshore este mes, solo un emisor de primera vez de bonos chinos en dólares ha acudido al mercado. Eso es inferior a un promedio mensual de aproximadamente ocho acuerdos de emisores debut el año pasado.

El Gobierno central puede sentirse alentado por tales preocupaciones, siempre que no se conviertan en pánico. El presidente chino, Xi Jinping, quiere introducir un riesgo moral en los mercados financieros de la nación para que los inversionistas penalicen a empresas por su mal gobierno, en lugar de esperar que Pekín las rescate.

En cuanto a China Huarong, su accionista más importante es el Estado, y las revelaciones públicas probablemente serán dictadas por funcionarios más centrados en garantizar un resultado que no socave la estabilidad financiera. Como el mayor administrador de préstamos incobrables de China, la compañía es un actor clave en la industria financiera de US$54 billones del país.

Aun así, dado que es probable que los tenedores de bonos y acciones asuman parte del costo de una resolución exitosa a los problemas financieros de China Huarong, una mayor apertura sería bienvenida. Dado que la comunicación oficial de China Huarong carece de frecuencia y detalles, los inversionistas deben recurrir a informes de los medios, donde interpretar la información también puede ser difícil.

