Grupo Asesor Científico es ejemplo de "innovación" en Uruguay, dice ministro

En la imagen, el ministro de Educación y Cultura de Uruguay, Pablo Da Silveira. EFE/Federico Anfitti/Archivo

Montevideo, 26 abr (EFE).- El Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), convocado para asesorar al Gobierno de Uruguay en la emergencia sanitaria por la covid-19, es un ejemplo de "gran innovación" a escala internacional, aseguró este lunes el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira.

"Quiero poner otro ejemplo, el GACH, que los uruguayos lo tomamos como algo de todos los días, es una gran innovación a escala internacional que combina algunos elementos que son extremadamente valiosos en el mundo contemporáneo", dijo en una charla dentro de un ciclo del Mercado de Industrias Culturales y Creativas de Uruguay (MICUY), desarrollado por su cartera hasta el 30 de abril.

Según el ministro, lo novedoso está en la decisión del Gobierno en "que va a buscar a los que más saben" en el terreno científico para asesorarse en la toma de decisiones en proceso que es público y no "entre cuatro paredes".

"El GACH toma posiciones y hace recomendaciones que salen en la televisión y los diarios. Lo que conlleva un grado de riesgo muy grande, porque cuando uno decide asesorarse con los pesos pesados de la ciencia lo que tiene claro es que no va a poder controlarlo", afirmó.

Destacó que esto "es un ejemplo" de articulación entre Gobierno, conocimiento científico y difusión pública ante los ciudadanos de la que "hoy se habla" en el mundo.

Agregó que este país ha dado muestras de innovación desde la década de 1860 en la que Uruguay se ubicaba en la "vanguardia del mundo" ante la instalación y el desarrollo del Frigorífico Anglo en la ciudad de Fray Bentos (oeste) y en la que se producía el extracto de carne para la exportación y que jugó un "papel determinante" en la alimentación de las tropas británicas durante la primera Guerra Mundial.

"Mi punto es que los uruguayos a lo largo de nuestra historia hemos sido mas innovadores de lo que a veces imaginamos. Porque nos olvidamos de las cosas que hicimos o no tenemos la capacidad de ver hasta que punto es innovador algo que estamos haciendo", concluyó.

Da Silveira participó en la charla sobre "Los desafíos de la comunicación de identidad de marca país", junto a Jaime Miller, director ejecutivo de la agencia de promoción de inversiones y exportaciones Uruguay XXI; y Patricia Lussich, vicepresidenta de la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad y presidenta del Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria de Uruguay, bajo la moderación de Mariana Wainstein, directora nacional de Cultura

En ese sentido, Miller remarcó que "el gran desafío" de Uruguay es trabajar en la diferenciación con otros países con una propuesta de valor, estrategia y atributos que sean relevantes para los inversores.

"Uruguay no desentona en cuatro variables como democracia, estado de derecho, libertades civiles, gobierno electrónico con el resto del mundo (...). El lugar donde nosotros estamos... esos valores diferenciales deberían ser el eje de nuestra comunicación", afirmó.

Según la información facilitada por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), el ciclo estará compuesto por 18 conferencias virtuales que forman parte de la segunda etapa del MICUY, cuya primera se celebró en diciembre pasado, y que se desarrollará en el marco de la declaración de 2021 como Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible por parte de la ONU.

Durante el ciclo, intervendrán el experto español en ciudades creativas Félix Manito; la coordinadora de danza del Ministerio de Cultura de Colombia, Ángela Beltran; el diseñador industrial uruguayo Carlo Nicola; y la cineasta argentina Natalia Smirnoff, entre muchos otros.