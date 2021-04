Glenn Close se lleva el "Óscar" al mejor perreo

EFE/EPA/Chris Pizzello

Los Ángeles (EE.UU.), 25 abr (EFE).- Glenn Close perdió el Óscar por octava vez pero esa circunstancia no le produjo ninguna decepción ya que no dudó en brindar la mejor actuación de la noche con un perreo improvisado al ritmo de "Da Butt", de la película "School Daze", dirigida por Spike Lee.

La anécdota se produjo durante una sesión de preguntas sobre canciones de películas y si las mencionadas fueron candidatas al Óscar, ganadoras o ninguna de esas opciones.

El DJ de la ceremonia, Questlove, pinchó una parte de la canción popularizada por el grupo de funk Experience Unlimited y Close dejó a todos atónitos al conocer todos los detalles sobre el tema en cuestión, que no recibió una nominación por parte de la Academia.

Cuando Questlove le preguntó si conocía el baile de la canción, Close se puso en pie y comenzó a perrear provocando el delirio de la audiencia y centenares de reacciones en las redes sociales.