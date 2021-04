Fútbol/Champions.- Previa del Real Madrid - Chelsea

El Real Madrid busca dinamita para un búnker



El conjunto madridista inicia en el Di Stéfano su asalto a la final de la Champions ante un rocoso y competitivo Chelsea



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El Real Madrid iniciará este martes en el Estadio Alfredo Di Stéfano (21.00 horas) el asalto a la final de la Liga de Campeones 2020-2021 con su primer duelo de semifinales ante un Chelsea que se plantará en la capital como un equipo rocoso, competitivo y dispuesto a hacer valer su mayor poderío físico.



El sueño de la 'Decimocuarta' está a tres partidos y el primer paso debe darse con un buen resultado que permita viajar a Londres con las opciones intactas y que haga mella en un rival que lleva demostrando, sobre todo desde la llegada de Thomas Tuchel, una solidez defensiva con la que es capaz de controlar a oponentes de todo tipo.



Tras marcar tres goles en sus últimos cuatro partidos y no hacerlo en tres de ellos, el conjunto de Zinédine Zidane necesita principalmente recuperar su 'pegada', dinamita para tratar de hacer volar por los aires el búnker 'blue' y afianzar sus posibilidades en su trigésima semifinal de la Copa de Europa, una ronda en la que nunca ha perdido con el francés y en la que vivirá un enfrentamiento inédito ante un Chelsea que sí le arrebató dos títulos: la Recopa de 1971 y la Supercopa de 1998.



La misión del conjunto londinense ahora es la de quitarle otra final de Champions, apoyado principalmente en un físico que parece mejor que el de su oponente en estos momentos y que siempre es un factor determinante a estas alturas de la temporada.



El Real Madrid sigue inmerso en la dureza del mes de abril, con los cuartos de final europeos ante el Liverpool y un Clásico de por medio. Sacó adelante estos partidos con cierta solvencia, pero con un peaje físico que le ha obligado a reservar fuerzas para esta semifinal y que se han notado en los dos empates ligueros ante el Getafe y el Betis, que le han frenado un tanto en la carrera por LaLiga Santander, ahora más en manos de Atlético y FC Barcelona.



De todos modos, y pese a que no cesa en su 'tormento' de bajas y no podrá tener a Mendy, Sergio Ramos, Valverde y Lucas Vázquez, el 13 veces campeón de Europa acometerá esta ida con buenas noticias también. La primera, y seguramente más importante, es la recuperación de Kroos, ausente desde Anfield. El alemán conformará junto a Casemiro y Modric un centro del campo que librará una 'batalla' ante los incansables Kanté y Jorginho, dos portentos físicos que tratarán de desactivarles con su despliegue y orden.



También puede contar ya Zidane con Carvajal para una defensa a buen nivel y que está concediendo poco. El de Leganés volvió la semana pasada en Cádiz y ante el Betis ya fue titular por lo que llega con ritmo y, lo más importante, piernas frescas para hacer daño por su lado. Ahora, está la duda de si entrará en una defensa de cuatro, con Nacho como lateral izquierdo, o como carrilero en una de tres centrales y con Marcelo en el lado contrario, opción menos probable.



En la parte ofesiva hay igualmente alegría por la enésima vuelta de Hazard, que ya tuvo minutos ante el Betis y cuyo talento puede ser un arma importante para desarmar la zaga 'blue', aunque su protagonismo este martes ante su exequipo parece que será desde el banquillo. Benzema, que querrá hacerse valer ante su compatriota Giroud, busca compañía, con Asensio y Vinicius los mejores colocados si se mantiene el 4-3-3 y en busca de repetir otra noche inspirada como ante el Liverpool.



16 PUERTAS A CERO CON TUCHEL



Pese a los tropiezos ante el Getafe y el Betis, el Real Madrid recibirá al Chelsea en una racha de 17 partidos sin perder y con tres derrotas en 2021, una más que el conjunto londinense, tremendamente competitivo desde la llegada de Thomas Tuchel. El técnico alemán, destituido por el PSG a finales de 2020, sustituyó a Frank Lampard y cumplirá en el Di Stéfano tres óptimos meses desde su estreno oficial con los 'blues'.



El germano, que llevó el año pasado al equipo francés a su primera final de Champions, perdida ante el Bayern por 1-0, ha logrado 'blindar' a un Chelsea que suma con él 16 partidos sin encajar, entre ellos tres de sus eliminatorias ante el Atlético y el Oporto y ante un Manchester City, al que apeó de la final de la FA Cup, un serio aviso para los madridistas.



Y es que pese a contar con mucho arsenal ofensivo, Tuchel ha construido su éxito desde atrás. En esta ida, lo más seguro es que ceda el control y opte por aprovechar los espacios que haya arriba con jugadores como Mount, el más entonado e indiscutible, Werner, Pulisic o Havertz. El exmadridista Kovacic es su única baja y no se descarta que repita con Azpilicueta como carrilero como ya hiciese el pasado fin de semana ante el West Ham para dotar de más fortaleza defensiva a los suyos.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Varane, Militao, Nacho; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema y Vinicius.



CHELSEA: Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Chilwell; Mount, Werner y Pulisic.



--ÁRBITRO: Danny Makkelie (HOL).



--ESTADIO: Alfredo Di Stéfano.



--HORA: 21.00/Movistar Liga Campeones.