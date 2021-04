Fútbol.- Italia aprueba una normativa 'anti Superliga'

23/04/2020 Oficinas centrales de la FIGC. EUROPA ITALIA DEPORTES FIGC



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) ha aprobado este lunes en la reunión del Consejo Federal una nueva normativa 'anti Superliga', que impedirá que los clubes que participen en competiciones organizadas por organismos privados no reconocidos por la UEFA y la FIFA se inscriban en las ligas nacionales.



"Quienes participen en una competición no autorizada por la FIGC, la UEFA y la FIFA, perderán la membresía. Por el momento, no sabemos quiénes se quedaron y quiénes dejaron la Superliga, esta regla se refiere a las licencias nacionales. Está claro que si el 21 de junio, fecha límite para las solicitudes de inscripción, alguien desea participar en competiciones de carácter privado, no participará en nuestro campeonato", advirtió el presidente de la FIGC, Gabriele Gravina.



La pasada semana, doce clubes europeos, entre ellos los italianos Juventus, AC Milan e Inter de Milán, anunciaron la creación de la Superliga europea, una decisión de la que los dos últimos se retractaron tras el rechazo de organismos como las ligas nacionales, las federaciones, la UEFA, la FIFA y, sobre todo, los aficionados.



Según recoge el nuevo reglamento, propuesto por el presidente y aprobado por el Consejo, la participación en competiciones organizadas por asociaciones privadas no reconocidas por la FIFA, la UEFA y la FIGC implicará "la pérdida de la afiliación", así como también la disputa de clubes en partidos amistosos y torneos no reconocidos por la FIGC sin la autorización de la federación.



Además, Gravina advirtió del peligro de que pueda producirse un nuevo intento de apostar por la Superliga. "Quien haya interpretado la Superliga como un acto de debilidad por parte de algunos clubes que atraviesan un período de dificultad económica y una rebelión en el sistema futbolístico se equivoca. Es un tema delicado", explicó.



Por último, abrió la puerta a una reforma de los campeonatos italianos. "El formato debe tener en cuenta la reducción de equipos. Mi idea de 'Playoff' y 'Playout' no es un misterio, ahora que la Premier League también lo está pensando, se ha puesto de moda. Nadie es profeta en su tierra, pero espero que sirva de estímulo", finalizó.