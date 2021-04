22/04/2021 Elsa Pataky, Sara Carbonero y Paula Echevarría, reelegidas como las mamás más estilosas del año. MADRID, 26 (CHANCE) Empoderadas, exitosas, estilosas y ante todo, madres. Mamás famosas (y fashion) que inspiran a miles de mujeres de nuestro país. ¿Qué celebrities del panorama nacional que viven en primera persona la experiencia de la maternidad, gozan también del reconocimiento público como iconos de moda? Ante la inminente llegada del Día de la Madre, que se celebra este domingo 2 de mayo, Showroomprive, el club de ventas privadas online especializado en moda y complementos de firmas exclusivas, ha vuelto a encuestar a la población a fin de elaborar un nuevo listado con las 'it-mums' de 2021. Desde la mismísima Reina Letizia a diversas actrices, presentadoras e influencers, todas ellas muy admiradas, comparten presencia en la clasificación de esta temporada, en la que encontramos pocas sorpresas, ya que Elsa Pataky, Sara Carbonero y Paula Echevarría reinan un año más como auténticos iconos de moda para las españolas. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPRA PRESS



Empoderadas, exitosas, estilosas y ante todo, madres. Mamás famosas (y fashion) que inspiran a miles de mujeres de nuestro país. ¿Qué celebrities del panorama nacional que viven en primera persona la experiencia de la maternidad, gozan también del reconocimiento público como iconos de moda?



Ante la inminente llegada del Día de la Madre, que se celebra este domingo 2 de mayo, Showroomprive, el club de ventas privadas online especializado en moda y complementos de firmas exclusivas, ha vuelto a encuestar a la población a fin de elaborar un nuevo listado con las 'it-mums' de 2021. Desde la mismísima Reina Letizia a diversas actrices, presentadoras e influencers, todas ellas muy admiradas, comparten presencia en la clasificación de esta temporada, en la que encontramos pocas sorpresas, ya que Elsa Pataky, Sara Carbonero y Paula Echevarría reinan un año más como auténticos iconos de moda para las españolas.



Las 10 súper mamás & celebs más estilosas de 2021



1. Elsa Pataky. Con un 18,52% de votos, la intérprete se perpetúa un año más en la cima del ranking de las mamás españolas mejor vestidas de 2021. De gustos sencillos, se desmarca del resto por la naturalidad que transmite a través de los tejidos, los colores y las formas y volúmenes de sus estilismos. Allá donde va, la mujer de Chris Hemsworth sigue siendo todo un ejemplo de estilazo, y uno de los mayores referentes de la estética boho chic.



2. Sara Carbonero. Muy de cerca, encontramos un año más a la periodista con un porcentaje del 17,37%. Su repertorio estilístico es un mix entre lo casual, lo romántico y lo folk, creando así una sinergia perfecta de tendencias en su fondo de armario. Asimismo, el movimiento "slow life" (corriente que rige su filosofía de vida) también se refleja en su ropa: su vestimenta respira calma y delicadeza. ¿Qué más la hace triunfar? Su firme apuesta por la moda sostenible y respetuosa con el medio ambiente.



3. Paula Echevarría. Durante su embarazo de Miguel Jr., la actriz ha evidenciado ser una mami con mucha clase, siendo la tercera mejor valorada con un 13,05%. Sus looks premamá en clave comfy, alineados con el estilo "athleisure", se han hecho virales en redes. ¿Sus outfits más aplaudidos durante su estado de buena esperanza? Los vestidos sudadera complementados con gorras, sneakers y gafas de sol, los flower dresses más botas tipo cowboy, y los petos vaqueros combinados con blazer y bailarinas.



Este 2021 completan el ranking por este orden: La Reina Letizia (10,93%) que además sube un puesto respecto al pasado año, Eva González (9,57%), Pilar Rubio (9,23%), Amaia Salamanca (8,13%), Ana Boyer (5,08%), María Pombo (4,23%) y Laura Escanes (3,89%).



Destacable es la nueva incorporación de María Pombo, recientemente estrenada como mamá primeriza. María arrasa, y no solo entre sus 1,8M de followers, sino que también figura como una de las 100 mejores influencers de España, según la revista Forbes.







5 regalos TOP para el Día de la Madre



Madre no hay más que una. ¿Cómo homenajear a tu progenitora en su gran día? Además de con mucho amor, nunca está de más sorprenderla y hacerla sonreír con un pequeño detalle. ¿Qué tipo de obsequios serán los que más buscados/comprados este Día de la Madre 2021?



La tendencia se repite un año más: el trío preferente de regalos lo conforman la moda, accesorios y complementos (32,70%), los perfumes (27,58%) y los libros (17,81%), seguidos de regalos tecnológicos (13,71%) y regalos handmade (8,20%) para sorprender con un regalo único a mamá en su gran día.