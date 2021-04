El Salvador estima completar la aplicación de la primera dosis de la vacuna anticovid en 2021

El ministro de Salud salvadoreño, Francisco Alabí, habla durante una entrevista con Efe el 23 de abril de 2021 en San Salvador (El Salvador). EFE/Miguel Lemus

San Salvador, 26 abr (EFE).- El Salvador estima completar el proceso de aplicación de la primera dosis de la vacuna contra la covid-19 a 4,5 millones de habitantes, la meta para la inmunización, en este año, según dijo en una entrevista con Efe el titular del Ministerio de Salud (Minsal), Francisco Alabí.

"Nuestra propuesta en el marco de la vacunación es lograr completar la vacunación de todos los salvadoreños que tienen la indicación medica de ponerse la vacuna, la primera dosis por supuesto, en lo que va de este año. En el total del año", apuntó el funcionario.

El país centroamericano ha recibido 1.851.080 vacunas de las farmacéuticas AstraZeneca, Pfizer y Sinovac, incluidas las 181.080 adquiridas a través del Mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 150.000 donadas por China y más de un millón compradas por el Gobierno.

Solo del laboratorio chino Sinovac se han comprado 1,5 millones de dosis, de los 2 millones que indica el compromiso entre la farmacéutica y el Ejecutivo salvadoreño.

Según datos oficiales, desde el pasado 17 de febrero, cuando comenzó en el país el proceso de inmunización, y hasta el 23 de abril se han aplicado 698.569 vacunas, de las que 674.495 son primeras dosis y 24.074 segundas dosis.

El Gobierno de El Salvador espera alcanzar la "inmunidad de rebaño" con la inmunización de 4,5 millones de personas, para lo que necesitaría 9 millones de dosis, de las que, según el ministro, 7 millones "ya están aseguradas".

LAS FASES DEL PROCESO DE LA VACUNACIÓN

Alabí explicó que el proceso de vacunación que es implementado, cuyos detalles se desconocen porque el Minsal puso bajo reserva la información sobre el "Plan Nacional de Despliegue de Vacunación" contra la covid-19, consta de tres fases y actualmente se está en la fase dos.

Señaló que en la primera fase incluía a un aproximado de 120.000 personas entre personal médico de primera línea, personal no sanitario -como militares, bomberos, policías, y maestros.

En la segunda fase, según lo indicó, se encuentran los adultos arriba de 50 años y las personas con enfermedades crónico degenerativas que suman cerca de 2 millones de personas.

En la tercera fase se incluye a las personas entre 18 y 50 años, "con lo que se está garantizando ese acceso universal a la vacunación", apuntó.

El titular del Minsal dijo que se espera que para el último trimestre del año en curso "estemos completando el grupo etario de 18 a 50 años".

"Consideremos un éxito la celeridad del proceso que llevamos ahorita, y específicamente que estamos en una parte por completar la fase dos que nos permitiría disminuir, evidentemente, aquellas complicaciones graves", manifestó.

Indicó que diariamente se aplican entre 35.000 y 50.000 vacunas.

DOSIS 100 % SEGURAS

El Salvador ha adquirido vacunas de las farmacéuticas AstraZeneca, Pfizer y Sinovac de las que, de acuerdo con el ministro, "todas han tenido resultados muy favorables" y "no se han tenido eventos adversos graves".

Explicó que "cada una (de las vacunas) tiene sus características particulares e incomodidades posterior a la aplicación al igual que el resto de vacunas, pero hasta el momento no se ha tenido ninguna complicación".

Al ser preguntado sobre si El Salvador considera adquirir la vacuna rusa Sputnik V, el ministro respondió que "definitivamente creemos que todas las vacunas tienen ese efecto protector" e indicó, sin detallar, que "por el momento se siguen las diferentes pláticas con las farmacéuticas correspondientes para poder lograr convenios".

"Es muy importante tener claro que la vacuna no solo debe de ser la que quisiéramos tener por el nombre o por el precio, sino la que se puede obtener por disponibilidad", planteó.

CONTAGIOS Y HOSPITALIZACIONES

De acuerdo con el funcionario, el país tiene un número de contagios de coronavirus "bastante bajo" e indicó que con "una población de 7 millones de personas aproximadamente, la cantidad de población que ha desarrollado un contagio es corta".

El Salvador registra oficialmente 68.468 contagios de la covid-19, de los que 1.957 casos están "activos", 2.106 fallecidos y 64.405 personas se han recuperado.

Sostuvo que se espera que para el tercer trimestre de este año "haya una disminución evidente de las complicaciones a causa de la covid y ya lo estamos observando".

"Sabemos que lo primero que vamos a observar con el crecimiento de la estrategia de vacunación va a ser la disminución de las mortalidades y en segunda instancia la disminución en los contagios", indicó.

Alabí mencionó que las muertes a causa del virus han pasado de entre 10 a 15 diarias, a entre 3 y 4 por día en la actualidad.

Entre enero y lo que va de abril del año en curso se reportan más de 740 decesos a causa del coronavoris, según los datos alojados en el sitio covid19.gob.sv/diarios del Minsal, frente a las 1.343 muertes reportadas entre mediados de marzo de 2020, cuando estalló la pandemia en el país, y el 31 de diciembre de ese año.

Solo en abril se reportan más de 80 fallecidos, apuntan los datos.

En cuanto a las hospitalizaciones, el ministro señaló que "se ha tenido una disminución significativa, porque pasamos de manejar cantidades arriba de 1.000 pacientes ingresados en el sistema de salud y ahora a tener cerca de 300 pacientes".

Señaló que en el Hospital de El Salvador, que recibe solo a pacientes con coronavoris, se tienen actualmente 700 camas disponibles para "poder atender a la población salvadoreña ante un caso de incremento (de contagios)".

Agregó que "si llegase a superarse la capacidad del Hospital El Salvador, tenemos ya estructurada la posibilidad de activar en cada uno de los hospitales (de la red pública) un plan de emergencia en caso de que se requiriera".

Sara Acosta