El Gobierno peruano observa la ley de retiro de fondos privados de pensiones

La presidenta del Consejo de Ministros de Perú, Violeta Bermúdez. EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 26 abr (EFE).- El Gobierno de Perú observó este lunes la ley que autorizaba a los afiliados a los fondos privados de pensiones el retiro de hasta 4.575 dólares de sus aportes para la jubilación, como medida excepcional para dar apoyo económico a los trabajadores ante la crisis generada por la pandemia.

La iniciativa, que habilitaba el retiro de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) de hasta 17.600 soles (unos 4.575 dólares), fue considerada inconstitucional por el Ejecutivo, que la remitió nuevamente al Congreso para su revisión.

"La autógrafa de la ley, en los términos en los que ha sido aprobada, vulnera el derecho a la seguridad social y el sistema privado de pensiones, en tanto la misma vacía de contenido las protecciones que dicho derecho prescribe, lo cual conlleva a su inconstitucionalidad", señalaron el mandatario Francisco Sagasti y la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, en un oficio enviado al Parlamento.

LA CONTRAPROPUESTA

En concreto, el Gobierno sugirió que accedan al retiro quienes no registren aportes por al menos tres meses consecutivos hasta el 30 de abril del presente año, una propuesta que considera "equilibrada y razonable en la medida en que acota a los beneficiarios de la ley que verdaderamente lo necesitan".

Además, el Ejecutivo planteó eliminar la disposición que iba a facultar a los mayores de 40 años que no hayan aportado en 5 años consecutivos a acceder al 100 % de los fondos a fin de proteger su jubilación.

"Se trata de una alternativa que pretende alcanzar un equilibro razonable entre la situación económica de aquellas personas que dejaron de trabajar recientemente y las protecciones constitucionales de los fondos que garantizan el derecho fundamental a la pensión", sostuvo.

Finalmente, el Gobierno también propone que las retenciones judiciales aplicables de hasta un 30% por demanda de alimentos no puedan ser retiradas ya que lo considera inconstitucional.

TERCER RETIRO

Esta medida había sido aprobada a fines de marzo con 86 votos a favor, 6 en contra y 13 abstenciones, y era la tercera vez que el Legislativo emitía una ley en este sentido desde el año pasado.

De acuerdo con la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso, la norma busca beneficiar a unos seis millones de afiliados al sistema privado de pensiones para aliviar la economía familiar afectada por la covid-19.

El Parlamento ya había aprobado en noviembre pasado otra ley que autorizaba el retiro de hasta 4.700 dólares en ese momento de los fondos de pensiones de los afiliados que dejaron de aportar en los últimos 12 meses a sus cuentas particulares.

En abril de 2020, al inicio de la pandemia, se aprobó una primera norma que permitió el retiro del 25 % de los fondos de pensiones, aunque con un tope de 12.900 soles (3.800 dólares), en respuesta a una medida del Ejecutivo que había aprobado el retiro de hasta 5.000 soles (1.470 dólares) para los desempleados.

Perú tiene unos 7,5 millones de afiliados en las AFP, que hasta el año pasado acumulaban 155.459 millones de soles (46.000 millones de dólares), aunque sus altos intereses y lo insatisfactorio de su rendimiento han generado constantes críticas al sistema, que actualmente afronta varias propuestas de reforma e incluso para que sea eliminado.