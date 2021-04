El gasto militar mundial creció un 2,6 % el año pasado pese a la pandemia

Soldados colombianos realizan ejercicios militares en el Cantón Militar de Buenavista, en La Guajira (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Copenhague, 26 abr (EFE).- El gasto militar mundial subió un 2,6 % en 2020 hasta 1,98 billones de dólares (1,65 billones de euros), a pesar de la crisis provocada por la pandemia de coronavirus, según un informe difundido este lunes por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI).

La caída del producto interior bruto (PIB) mundial por la pandemia, que el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó en un 4,4 %, provocó que el gasto militar supusiese un 2,4 % del PIB global, dos décimas más que en 2019.

"Podemos decir con certeza que la pandemia no tuvo un impacto significativo en el gasto militar global en 2020. Está por ver si los países mantendrán ese nivel de gasto durante el segundo año", señaló en el informe Diego Lopes da Silva, analista del SIPRI.

El informe resalta no obstante que países como Brasil o Rusia gastaron "considerablemente menos" de lo presupuestado inicialmente y otros como Chile y Corea del Sur recolocaron parte de lo destinado a gasto militar en políticas de respuesta a la pandemia.

EE.UU. SIGUE AUMENTANDO SU GASTO

Estados Unidos consolidó aún más su liderazgo mundial con un gasto de 778.000 millones de dólares (647.000 millones de euros), un 4,4 % más, lo que le permite subir un punto porcentual su cuota de la inversión militar global hasta el 39 %.

El aumento del gasto estadounidense, que supera al de los nueve siguientes países en conjunto, se debe a la "gran inversión" en investigación y desarrollo y proyectos a largo plazo como la modernización del arsenal nuclear y compra de armas a gran escala.

"Esto refleja la creciente preocupación por la amenaza percibida de competidores estratégicos como China y Rusia, así como el impulso de la administración (del expresidente estadounidense Donald) Trump para reforzar lo que consideraba unas fuerzas militares debilitadas", apunta el estudio.

China, con un gasto estimado de 252.000 millones de dólares (209.000 millones de euros), mantiene la segunda plaza, con una subida anual del 1,9 % y un 76 % en la última década.

La inversión militar de China ha subido en los últimos 26 años, la serie más larga de incrementos ininterrumpidos registrada por un país en la base de datos del SIPRI.

"China sobresale como el único de los grandes inversores en no aumentar la carga respecto al PIB pese a incrementar su gasto militar, debido a que su economía creció el año pasado", explica el informe, que atribuye la subida a su programa de modernización y expansión y al deseo de acercase a otras potencias militares.

En tercer lugar se sitúa India, con 72.900 millones de dólares (60.599 millones de euros) y un aumento del 2,1 %; seguida por Rusia, con 61.700 millones (51.289 millones de euros) y un 2,5 % más, y Reino Unido, con 59.200 millones (49.211 millones de euros) y un 2,9 % más.

El gasto conjunto de los cinco primeros supuso el 62 % de la inversión militar mundial en 2020, resalta el informe, que sitúa en los últimos cinco puestos del "top 10", por este orden, a Arabia Saudí, Alemania, Francia, Japón y Corea del Sur.

MÁS PAÍSES DE LA OTAN ALCANZAN EL 2 % DEL PIB EN GASTO MILITAR

El SIPRI subraya que debido a la recesión económica, la carga de la partida militar en el gasto total aumentó en casi todos los miembros de la OTAN, lo que permitió que doce países alcanzaran el 2 % de su PIB, siguiendo la recomendación de la Alianza.

Alemania aumentó su inversión militar un 5,2 % anual hasta los 52.800 millones de dólares (43.891 millones de euros), y Francia, un 2,9 % hasta 52.700 millones (43.808 millones de euros).

España se mantiene en el número 17, como quinto país europeo, con una inversión de 17.400 millones (14.464 millones de euros), un 0,2 % menos, que supone el 1,4 % de su PIB, un punto porcentual más que el año anterior, y el 0,9 % del gasto total mundial.

CAÍDA DEL 2,1 % EN SUDAMÉRICA

El gasto en armamento en el continente americano ascendió a 853.000 millones de dólares (709.067 millones de euros), un 3,9 % más, con el 94 % concentrado en tres países: Estados Unidos, Canadá y Brasil.

En Sudamérica se registró no obstante una caída del 2,1 % hasta 43.500 millones de dólares (36.160 millones de euros), impulsada por Brasil, líder en la región y en el puesto número 15 a nivel mundial con 19.700 millones (16.376 millones de euros), un 3,1 % menos.

"El coste económico de la pandemia parece haber tenido un impacto en la inversión de Brasil en 2020: su gasto militar final ascendió solo al 88 % de su presupuesto inicial", señala el estudio.

Colombia, con 9.200 millones de dólares (7.648 millones de euros) y un 0,3 % menos, cayó un puesto hasta el número 26 mundial.

En América Central y el Caribe el gasto se mantuvo al mismo nivel, con México como líder regional (número 33 en el mundo) en cabeza con 6.100 millones de dólares (5.071 millones de euros), un 0,7 % menos, y con la lucha contra los carteles del narcotráfico como impulsor.