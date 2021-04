El Bahía se enfrenta al Guabirá en Salvador sin su portero titular

En la imagen el entrenador del Guabirá, Víctor Hugo Andrada. EFE/Demián Estévez/Archivo

Sao Paulo, 26 abr (EFE).- El Bahía brasileño jugará este martes sin su portero titular ante el Guabirá boliviano en Salvador, por la segunda fecha del grupo B de la Copa Sudamericana de fútbol, en un partido en el que ambos equipos buscarán su primer triunfo después de tropezar en sus respectivos debuts.

El Tricolor de Acero empató a domicilio en la primera jornada ante Montevideo City Torque (1-1), en un grupo que cuenta con un claro favorito, Independiente argentino, que ya presentó sus credenciales la semana pasada cuando derrotó 1-3 a Guabirá.

Los brasileños llegan al duelo con los 'Rojos' de Montero en un buen estado de forma después de clasificarse el sábado para la final de la Copa del Nordeste a costa del Fortaleza.

No obstante, ese partido supuso un duro desgaste para los pupilos del técnico Dado Cavalcanti, pues se resolvió en la tanda de penaltis.

El entrenador brasileño no descarta hacer rotaciones para repartir esfuerzos entre la plantilla ante el cúmulo de partidos entre los torneos regionales y la competición de plata de la Conmebol.

"Algunos jugadores se desgastan más que otros y tal vez no tengan condiciones de dar el 100 % el martes. Lo evaluaré junto con la comisión para definir la mejor formación con el objetivo de entrar fuertes y conseguir ganar el martes", declaró Cavalcanti en rueda de prensa.

Una baja segura será la del portero titular Douglas Friedrich, quien se encuentra aislado tras dar positivo en coronavirus.

Su lugar lo ocupará previsiblemente el joven arquero Matheus Teixeira, de 22 años.

Asimismo, el lateral derecho Joao Pedro es duda por molestias musculares.

Por su parte, el Guabirá, que comanda el argentino Víctor Hugo 'Copito' Andrada, intentará mejorar la pobre imagen que mostró en su estreno ante Independiente.

El cuadro azucarero viajó a Salvador con el impulso de su último triunfo contra San José en la quinta jornada del campeonato boliviano, que sólo resolvió gracias al solitario tanto del centrocampista Carlos Abastoflor, en el ecuador de la segunda mitad.

Esa victoria dejó al Guabirá en la sexta posición de la clasificación, con nueve puntos, a tan solo cuatro de distancia del líder The Strongest.

Aun así, el resultado fue más corto de lo esperado pues San José es colista con cinco derrotas en igual número de partidos.

-Alineaciones probables:

.Bahía: Matheus Teixeira; Nino Paraíba, Luiz Otávio, Conti, Matheus Bahia; Thaciano, Patrick de Lucca, Danielzinho; Rossi, Rodriguinho y Gilberto.

Entrenador: Dado Cavalcanti.

.Guabirá: Saidt Mustafá; Fran Supayabe, Jefferson Ibáñez, Víctor Galain, Heber Leaños; Gustavo Peredo, Juan Salvador Mercado, Federico Domínguez, Luis Henrique Hurtado; Kevin Mina y Juan Vogliotti.

Entrenador: Víctor Hugo Andrada.

Árbitro: el chileno Cristian Garay, auxiliado en las bandas por su compatriota Edson Cisternas y el peruano Leonar Soto.

Estadio: Pituaçu, en la ciudad de Salvador.

Hora: 19.15 hora local (22.15 GMT).