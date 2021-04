El Arsenal recibe en su mejor momento al líder Ceará

En la imagen el director técnico de Arsenal, Sergio Rondina (c). EFE/ Demian Alday Estévez/Archivo

Buenos Aires, 26 abr (EFE).- El Arsenal de Sarandí, que atraviesa su mejor momento desde que comenzó el año, recibirá este martes en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana al Ceará brasileño, un equipo que se posicionó como líder del Grupo C tras su victoria por 3-1 frente al Jorge Wilstermann boliviano.

El combinado que dirige Sergio "Huevo" Rondina, quien estuvo a punto de abandonar el club a mediados del mes pasado, no ha hecho más que cosechar buenos resultados en abril, con tres victorias y un empate en el grupo A de la Primera División argentina.

La única excepción fue, justamente, el debut en la Sudamericana cuando Arsenal cayó por 2-1 ante el Bolivar boliviano en La Paz.

Su último triunfo fue este domingo en el campo de Defensa y Justicia, en donde el conjunto del Viaducto se impuso por 0-1 tras un gol en propia meta del arquero local Ezequiel Unsain.

Este resultado le permitió a Arsenal abandonar el fondo de la clasificación.

Al término del partido, Rondina reconoció que "es muy difícil jugar el torneo y la Copa" al mismo tiempo debido al apretado calendario, una situación que obliga al combinado de Sarandí a hacer muchas rotaciones en su once inicial.

En el próximo encuentro de la Sudamericana, el técnico también espera dar algunos minutos a los mediocampistas Jesús Soraire y Alan Ruiz, que se perdieron la primera fecha por lesión, según comentó en rueda de prensa.

Por otra parte, el equipo dirigido por Augusto Ferreira se ha mostrado implacable en el torneo regional, clasificándose este sábado para la final de la Copa do Nordeste tras vencer por 2-0 en semifinales al Vitória, en un torneo que ya ganó el año anterior.

Asimismo, el contundente triunfo por 3-1 en la primera fecha contra el Jorge Wilstermann de Cochabamba (Bolivia) columpió al club de Fortaleza hasta el primer puesto del grupo C de la Sudamericana.

Por ello, es probable que el Arsenal de Sarandí repita el planteamiento defensivo del primer encuentro de la Sudamericana, cuando el conjunto de Rondina se presentó frente al Bolívar con tres defensas centrales en su once.

El equipo brasileño llegó este domingo por la noche a Argentina y hoy tendrá su última práctica antes del encuentro.

- Alineaciones probables:

Arsenal: Alejandro Medina; Gastón Benavídez, Ignacio Gariglio, Mateo Carabajal, Jonathan Bottinelli, Emiliano Papa; Leonel Picco, Juan Andrada, Nicolás Castro; Brian Farioli y Jhonatan Candia.

Entrenador: Sergio Rondina

Ceará: Richard; Gabriel Dias, Messias, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Pedro Naressi, Charles; Mendoza, Vina, Lima; y Felipe Vizeu.

Entrenador: Augusto Ferreira.

Árbitro: el paraguayo José Méndez, asistido por sus compatriotas Eduardo Cardozo y Julio Aranda.

Estadio: Julio Humberto Grondona, 'El Viaducto'.

Hora: 21.30 (00:30 GMT).