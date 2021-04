EEUU.- La aprobación de Biden se sitúa en el 52 por ciento tras más de cien días en el cargo

15/04/2021 Joe Biden POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL DOUG MILLS / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



Tras más de 100 días desde que Joe Biden accedió a la Presidencia de Estados Unidos, más de la mitad de estadounidenses han asegurado que aprueban la gestión del presidente, aunque resaltan que debería tratar de acercar posturas con los republicanos para continuar con su Administración y rechazan en buena medida su política de migración hasta el momento.



Una encuesta publicada por 'The Washington Post'-ABC News señala que Biden cuenta con un 52 por ciento de aprobación, mientras que otra de NBC News le da un 53 por ciento y una última de Fox News un 54 por ciento, todas divulgadas este domingo.



Según ha recordado la cadena de televisión ABC News, se trata de la tercera calificación más baja para un presidente en el cargo desde Harry Truman. Desde entonces, solo Gerald Ford --con un 48 por ciento en 1978-- y Donald Trump --con un 47 por ciento en 2017--, han obtenido un porcentaje de aprobación menor.



Biden, que desde que asumió el cargo ha enfrentado considerables desafíos, entre ellos la gestión de la pandemia, algo que los encuestados han aprobado en su mayoría, o la crisis migratoria con la frontera sur, que en su mayoría no ha sido del agrado de los ciudadanos hasta el momento, según recoge el sondeo de 'The Washington Post'-ABC News.



El mandatario obtiene un 65 por ciento de aprobación para su paquete de ayuda para la pandemia, un 64 por ciento para su gestión de la crisis sanitaria y un 58 por ciento para su propuesta de subir los impuestos corporativos.



En cuanto al paquete de infraestructura aprobada se sitúa en el 52 por ciento de aprobación y la gestión de la situación migratoria obtiene solo un 37 por ciento.



En cuanto a la colaboración con los republicanos, el 60 por ciento de los encuestados considera que debería "tratar de ganar el apoyo de los republicanos", mientras que el 30 por ciento asegura que debería "tratar de aprobar propuestas sin cambios importantes".