Cvirus.-Johnson niega las declaraciones en las que defendía "apilar cadáveres" antes que ordenar un tercer confinamiento

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El primer ministro británico, Boris Johnson, ha desmentido este lunes las declaraciones que habría hecho en otoño durante una reunión de alto nivel en las que afirmó que prefería que los cadáveres se apilaran "por millares" antes que ordenar un nuevo confinamiento para atajar los contagios de coronavirus y que han sido publicadas por varios medios británicos este mismo lunes.



"Que los cadáveres se apilen por millares", afirmó, según publica este lunes 'The Daily Mail'. Según las fuentes de la BBC, Johnson dijo que "los cadáveres podrían apliarse" durante un acalorado debate en el 10 de Downing Street. Sin embargo, el propio Johnson ha negado que dijera esas palabras y ha asegurado que los confinamientos han funcionado.



La discusión habría tenido lugar a finales de octubre, cuando el Gobierno anunció un segundo confinamiento para Inglaterra tras un repunte grave de los contagios. Entonces Johnson estaba muy preocupado por las consecuencias económicas de las restricciones.



Tras conocerse la noticia, el líder de la oposición, Keir Starmer (Partido Laborista), se ha declarado "estupefacto" por estas informaciones. "Todo el mundo debería estar muy preocupado, en particular todas las familias que han perdido a alguien en la pandemia", ha apuntado, según recoge el diario 'The Guardian'.



El propio Johnson ha salido al paso de esta información y ha atajado con un "no" la pregunta sobre si pronunció esas palabras durante una entrevista televisiva. "No. Pero, volvamos, lo importante es que la gente quiere que sigamos adelante y que hagamos lo que debe hacer un gobierno para que los confinamientos funcionen", ha argumentado.



Esta polémica se suma a la reciente información sobre las donaciones para la reforma del piso oficial del primer ministro en Downing Street y a la investigación sobre el segundo confinamiento en Inglaterra.



En la entrevista, también ha sido interrogado por las donaciones para la reforma de Downing Street. "Si hubiera que decir algo al respecto, alguna declaración que hacer, se haría en el momento pertinente", ha señalado.



Mientras, este lunes las autoridades sanitarias han informado de 2.064 nuevos contagios y seis muertes por coronavirus en las últimas 24 horas contabilizadas, ligeramente por encima en casos con respecto al domingo (1.712), pero por debajo en muertes (11).



Desde el inicio de la pandemia se han contabilizado 4.406.946 casos confirmados de coronavirus y 127.434 muertes por la enfermedad. En cuanto a la vacuna, 33.752.885 personas han recibido al menos una dosis de la vacuna tras sumar 79.695 en las últimas 24 horas. Hasta 12.897.123 han recibido las dos dosis de la vacuna. El sábado se anunció que más de la mitad de la población británica ha sido vacunada.