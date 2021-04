Coronavirus.- Israel informa de 38 casos de COVID-19, la cifra de contagios diarios más baja desde hace un año

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



Las autoridades sanitarias de Israel han informado este domingo de 38 nuevos casos de coronavirus, la cifra de contagios diarios más baja desde hace un año, mientras la incidencia en el país continúa bajando.



El país registró el viernes el primer día sin víctimas mortales por el coronavirus en diez meses, ratificando el éxito que su campaña de vacunación ha tenido hasta el momento.



También el Ministerio de Salud israelí ha anunciado este domingo que el Gobierno está planteando levantar todas las restricciones sobre el aforo en estadios deportivos e inmediaciones culturales para los que ya han recibido la vacuna contra el coronavirus.



En concreto, se eliminará el límite de asistencia para aquellos que tienen el llamado "Paso Verde", tal como informa 'The Times of Israel', siempre que las tasas de infección diaria se mantengan en las cifras bajas que en las últimas semanas se han detectado.



Esto significaría la reapertura de cines, y los que no estén vacunados podrán asistir a gimnasios, piscinas, entre otros. Asimismo, se restablecerá el aforo completo para el transporte público --ahora está restringido al 75 por ciento--.



También han anunciado las autoridades que buscan ampliar los límites de asistencia para las reuniones. Actualmente, las restricciones vigentes limitan el aforo a 20 personas en espacios cerrados y a 100 en espacios abiertos.



Israel, que es uno de los países que más vacunas contra la COVID-19 han aplicado a sus ciudadanos, ha ido reduciendo las restricciones, como la de llevar mascarilla al aire libre.