Clase ejecutiva más económica se vuelve refugio contra el covid

(Bloomberg) -- La clase ejecutiva era ese santuario silencioso y espacioso para los adinerados, al menos hasta que la pandemia destruyó la aviación global. Pero a medida que los vuelos retoman, este paraíso antes exclusivo está siendo invadido por las masas.

Llenos de dinero y una cantidad récord de millas aéreas después de un año en tierra, los pasajeros que viajan por placer están derrochando en asientos premium para sus primeros viajes después de haber tenido que permanecer en casa por la pandemia. No solo se debe a la comida, el champán y los cosméticos que van incluidos en las tarifas más altas. También intentan minimizar el riesgo de contraer covid.

La popularidad de estos lucrativos asientos, especialmente entre los pasajeros que generalmente viajarían en clase económica, también es una bendición inesperada para las aerolíneas en crisis que se proyecta habrán asumido unos US$174.000 millones en pérdidas para finales de 2021. A medida que las vacunas avanzan en Medio Oriente, el Reino Unido y Estados Unidos, los turistas con dinero que gastar se están convirtiendo en un nuevo mercado a explorar para los operadores desesperados por recuperar los ingresos.

Jennifer Arnold, jubilada residente de Nueva York y ávida buceadora, volará a las Maldivas vía Doha por Qatar Airways en mayo. Aunque está vacunada, Arnold dijo que asegurar un asiento en clase ejecutiva era esencial.

“Era estrictamente para estar en un área con menos personas”, dijo Arnold, quien usó puntos para el tramo de ida y pagó su vuelo de regreso. “No habría hecho este viaje si tuviera que viajar en clase económica ahora que el virus sigue propagándose en gran parte del mundo”.

Asientos agotados

Las tarifas ya están muy por debajo de su pico a medida que las aerolíneas intentan estimular una recuperación. Los boletos para clase ejecutiva transatlántica en Delta Air Lines Inc., British Airways y American Airlines Group Inc. a finales de mayo están a poco más de US$3.000. Esos asientos, particularmente para reservas de última hora, podrían costar hasta US$9.000 antes del covid, dijo Brian Kelly, fundador del sitio web de consejos de viaje The Points Guy.

Al volar a Miami desde Nueva York el mes pasado, Kelly descubrió que los asientos de primera clase estaban agotados en todos los vuelos de todos los aeropuertos de Nueva York con tres semanas de anticipación. “Viajo hace años de Nueva York a Miami y nunca había visto eso”, dijo.

