Científicos estudian una nueva variante de la covid-19 originada en Perú o en Chile

Esta nueva variante, que desde la semana pasada se le ha asignado un nombre C.37, correspondería casi al 40 % de muestras que se han procesado en Lima. EFE/Raphael Alves

Lima, 26 abr (EFE).- Científicos peruanos están estudiando una nueva variante de la covid-19 que al parecer se ha originado en Perú o en Chile y es probable que ya se esté "exportando" a otros países, afirmó el doctor en microbiología molecular Pablo Tsukayama.

"Según nuestro análisis, entre las muestras presentadas entre enero y marzo, esta nueva variante, que desde la semana pasada se le ha asignado un nombre C.37, correspondería casi al 40 % de muestras que hemos procesado en Lima", señaló Tsukayama en declaraciones publicadas este lunes en la página web de la emisora RPP Noticias.

El científico enfatizó que la información aún "es preliminar" y se ha encontrado como parte del proyecto de vigilancia genómica que se aplica en su país y permite procesar todos los meses "una muestra de aproximadamente cien genomas de Lima y del Perú".

"Lo que estamos viendo es que en diciembre, más o menos, empieza a aparecer una nueva variante que no habíamos visto antes en ninguna parte, que no es ni la británica, ni la de Brasil, ni la de Sudáfrica, sino que deriva de algo que ya viene circulando por aquí", remarcó.

ORIGEN EN PERÚ O EN CHILE

Tsukayama sostuvo que la variante C.37 "está creciendo en Lima, entonces también en todo el Perú" y que también existe evidencia "de que se encuentra en Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y varios otros países de la región".

"Todos estos datos son preliminares, pero tenemos una variante que se ha originado o en Perú o en Chile, pero que ya estaría exportándose a otras partes del mundo", dijo.

El experto reiteró que "la evidencia es muy preliminar", por lo que actualmente no se puede confirmar que esta variante tenga "mayor transmisibilidad, ni mayor virulencia, ni mayor mortalidad".

"Lo único que sabemos es que empieza a aparecer el mismo momento en que empieza a levantar la segunda ola en el Perú. Esto es una correlación", acotó.

UN NUEVO LINAJE

Tsukayama adelantó a finales de la semana pasada en Twitter que el anuncio de este "nuevo linaje (variante) de SARS-CoV-2 que parece expandirse rápidamente en Perú y Chile" se había publicado en la página http://virological.org, "donde virólogos de todo el mundo discuten sus resultados preliminares".

Agregó que se requieren "más datos para verificar estas observaciones", pero el C.37 desciende de un linaje llamado B.1.1.1 que circula por todo el mundo desde inicios de la pandemia y que en Perú ha sido identificado en 10,2 % de los 1.030 genomas procesados en 2020.

"Con los datos disponibles, no podemos asegurar si C.37 se originó en Perú o en Chile. Ambos tienen epidemias similares en 2021 y comparten muchos vuelos diarios. Otra posibilidad es que se haya introducido a Chile y Perú desde otro país de la región que aún no la detecta", acotó.

LA SEGUNDA OLA EN PERÚ

Tsukayama también afirmó que "es imposible" predecir cuándo se llegará al pico de la segunda ola de la pandemia que actualmente golpea a Perú, que suma más de 1,7 millones de casos y se acerca a los 60.000 fallecidos.

Recordó que hace un mes y medio se consideraba que ya se había llegado a ese pico, porque hubo un descenso en los contagios, pero luego la enfermedad "ha vuelto a repuntar".

El especialista dijo que todo depende de la capacidad de transmisión del virus, pero también del comportamiento de las personas, por lo que siempre existe la posibilidad de que "haya un nuevo repunte o de que empiece a caer y luego vuelva a subir".

"Sabemos que esta pandemia se comporta de una manera impredecible", concluyó.