Castillo le saca más de 12 puntos de ventaja a Fujimori en Perú, según un sondeo

El candidato a la Presidencia de Perú Pedro Castillo. EFE/Jorge López/Archivo

Lima, 25 abr (EFE).- El candidato de extrema izquierda Pedro Castillo le saca 12,4 puntos de ventaja a la derechista autoritaria Keiko Fujimori ante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú del próximo 6 de junio, según una nueva encuesta difundida este domingo.

El sondeo, realizado por la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública (CPI) y divulgado por el canal privado Panamericana Televisión, señaló que el 35,5 % de los ciudadanos votarían por Castillo y el 23,1 % por Fujimori.

Así, a ambos candidatos los separan 12,4 puntos porcentuales, una distancia menor a los 20 puntos de diferencia que reportó la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) publicada esta mañana por el diario La República, que dio a Castillo un 41,5 % de apoyo, casi el doble de votos que obtiene Fujimori (21,5 %).

Según el CPI, a seis semanas del balotaje, un 20,3 % dejaría su sufragio en blanco, o lo anularía, mientras que los indecisos llegan al 17,7 % y un 3,4 % no iría a votar.

CASTILLO DOMINA EL INTERIOR

El maestro sindicalista de Perú Libre obtiene un gran apoyo en el interior del país, donde alcanza un 38,9 % de preferencia en las zonas urbanas y un 61,5 % en las rurales.

Por regiones, Castillo también muestra un sólido respaldo, ya que tiene un 40,2 % en el norte, un 41,2 % en el sur, un 56,9 % en el centro y un 36,7 % en el oriente amazónico.

Por su parte, Fujimori recibe un 19,4 % de apoyo en el interior urbano y un 13,8 % en el rural.

La postulante por Fuerza Popular es respaldada por un 23,2 % en el norte, un 11,9 % en el sur, un 12,1 % en el centro y un 22,2 % en el oriente.

La intención de voto de los peruanos, sin embargo, se revierte en Lima y el Callao, donde Castillo obtiene un 19,3 % de preferencia, doce puntos menos que Fujimori, quien logra un 32 % de apoyo.

DESEMPEÑO DE LAS CAMPAÑAS

El sondeo del CPI detalló, además, que un 85,1 % de los simpatizantes de la candidata fujimorista asegura estar "muy seguro" de su voto, mientras que un 13,8 % podría modificarlo de aquí al día del balotaje.

En el caso de Castillo, el 89,6 % dice estar convencido, frente a un 10,1 % que podría cambiar de candidato.

Al comentar la encuesta, Omar Castro, gerente general del CPI, sostuvo en declaraciones a Panamericana Televisión que el apoyo al postulante por Perú Libre es "bastante convencido", aunque su rival podría conquistar votos de los indecisos "con un estrategia que hoy parece que no está siendo muy adecuada".

Según Castro, "está claro" que la campaña "en un caso está resultando y en otro no".

En este sentido, el gerente del CPI defendió que si Fujimori conserva su discurso de "mantener el sistema, el tablero no se va a mover", pues "necesita algo más para conquistar otro voto".

"En el caso de Castillo, está haciendo una campaña que a él le es útil porque usa el voto de las personas que se sienten marginadas por el sistema", concluyó.