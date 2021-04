Brasil suma 1.139 muertos y 28.636 nuevos casos por covid en 24 horas

El estado de Sao Paulo, el más poblado del país con 46 millones de habitantes, sigue siendo la región con más casos confirmados (2.838.233) y muertes (92.798). EFE/André Coelho/Archivo

Recife (Brasil), 26 abr (EFE).- Brasil registró en las últimas 24 horas 28.636 nuevos casos y 1.139 muertes asociadas al coronavirus, en una tímida desaceleración de la pandemia y en medio de la flexibilización de algunas medidas tomadas por los estados, según las cifras oficiales divulgadas este lunes por el Gobierno.

El Ministerio de Salud, en su más reciente boletín epidemiológico, indicó que entre el domingo y el lunes se presentó un descenso en el número de muertes diarias (-12,72 %) y en el de infectados (-12,08 %) en comparación con las 24 horas anteriores.

No obstante, las cifras diarias reportadas el domingo y este lunes pueden ser mayores debido a que los fines de semana, por falta de personal en algunos municipios alejados de los principales centros urbanos, no son computadas y aparecen solo en el consolidado de los martes.

El gigante suramericano vive en abril el mes más letal en más de 13 meses de pandemia.

Desde el primer contagio, el 26 de febrero, y de la primera muerte, el 12 de marzo, ambos en Sao Paulo, el país suma ahora 14.369.423 casos confirmados y totaliza 391.936 óbitos.

Según el reporte oficial, en la nación de casi 212 millones de habitantes se han recuperado 12.879.051 pacientes del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, lo que supone el 89,6 % del total de infectados.

Otros 1.098.436 pacientes se encuentran en acompañamiento médico en hospitales o en sus residencias después de haber dado positivo en las pruebas clínicas.

Brasil, uno de los tres países en el mundo más afectado por la pandemia del nuevo coronavirus, junto a Estados Unidos e India, registra una tasa de mortalidad de 187 decesos por cada 100.000 habitantes y una incidencia de 6.838 personas infectadas en la misma proporción.

El estado de Sao Paulo, el más poblado del país con 46 millones de habitantes, sigue siendo la región con más casos confirmados (2.838.233) y muertes (92.798).

Pese a las elevadas cifras, Río de Janeiro reabrió este lunes su playas y parques tras la Alcaldía de la "Ciudad Maravillosa" autorizar la presencia de bañistas en la arena y aguas de las playas, lo que estaba prohibido desde finales de marzo.

No obstante, al igual que se registró en diversas ocasiones, centenas de personas volvieron a abarrotar el pasado sábado y domingo las icónicas postales de la ciudad, como Ipanema y Copacabana, pese a las restricciones impuestas por las autoridades para contener el virus.