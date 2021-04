Brad Pitt, con su esperada reaparición, se convierte en el más observado (y admirado) de los Oscar

25/04/2021 Brad Pitt poses in the press room at the Oscars on Sunday, April 25, 2021, at Union Station in Los Angeles. (Photo by Chris Pizzello-Pool/Getty Images) NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS SOCIEDAD POOL



MADRID, 26 (CHANCE)



En uno de los momentos más complicados de su vida e inmerso en una batalla judicial interminable con Angelina Jolie por la custodia de sus hijos - que podrían testificar en contra de su padre por maltrato físico - Brad Pitt ha reaparecido este domingo en la 93ª Gala de los Oscar. Una espectacular aparición con la que ha acallado los rumores de su desmejoría física y con la que ha demostrado, a sus 57 años, que sigue siendo la estrella más atractiva de la Meca del cine.



Convertido en el gran protagonista masculino de la noche, el protagonista de 'Seven' no pasó por la alfombra roja y su esperada reaparición - dejando boaquiabierto a todo el personal - se produjo directamente sobre el escenario del Dolby Theatre para entregar a Youn Yuh-jung el Oscar a mejor actriz de reparto por su papel en la película 'Minari', de la que por cierto Brad Pitt es productor.



Una aparición estelar en la que no sólo enamoró a la veterana actriz china - que no dudó en decirle lo encantada que estaba de conocerle - sino en la que nos dejó a todos sin palabras, tan guapo que incluso cegaba. Y es que, a punto de cumplir 60 años, el actor parece emular a "Benjamin Button", uno de sus papeles más recordados (en el que el protagonista en vez de envejecer rejuvenece con el paso de los años) y como el buen vino mejora con el tiempo.



Con un elegante y clásico esmoquin negro, una coleta que ha levantado más de un suspiro, y un llamativo bronceado, Brad ha reaparecido desmintiendo sin necesidad de palabras los rumores sobre él que han corrido como la pólvora en Hollywood en las últimas semanas. Así, recordándonos al inolvidable protagonista de 'Leyendas de pasión', y derrochando sensualidad, atractivo y misterio a partes iguales, el actor se convirtió en el gran protagonista masculino de la noche.







os no podía estar más guapo, Brad Pitt parece haber regresado a esta etapa en la que tantos corazones conquistó con su look en 'Leyendas de Pasión' o 'Siete años en el Tibet', donde su pelo largo arrancaba los suspiros al otro lado de la pantalla* Brad ha vuelto a esta etapa dejándose coleta a punto de cumplir los 60. ¡Y no le puede favorecer más!



Muy delgado, juicio por la custodia de sus hijos, Angelina olie 4 años mlatato fisico haca los iños