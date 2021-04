Bolivia.- El MAS acusa a Áñez de solicitar un traslado médico para poder fugarse de la cárcel

22/01/2020 La expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez. POLITICA CHRISTIAN LOMBARDI / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Juan José Jáuregui ha acusado a la expresidenta boliviana Jeanine Áñez de solicitar un traslado a un hospital desde la cárcel en la que se encuentra para poder así "fugarse" e ingresar en una embajada.



Jáuregui preside la comisión parlamentaria de Derechos Humanos que ha acudido a la prisión para supervisar la salud de la exmandataria. "Creemos que se está instaurando una estrategia jurídica, en coordinación con la bancada opositora al MAS, a efectos de que se pueda permitir la salida de Jeanine Áñez a una clínica, y de ahí la fuga a una embajada afín", ha aseverado.



Así, ha calificado de "sintomática" la "temporalidad de los acontecimientos" y ha especificado se han producido demasiadas casualidades. Además, ha especificado que la dirección de régimen penitenciario ofreció asistencia médica especializada a Áñez, que se negó a recibirla a pesar de que forma parte de un procedimiento que debe cumplirse, según informaciones del diario 'El Deber'.



"No queremos pensar mal, pero parece que se está articulando la estrategia. Una vez en la embajada, ya no se puede ejercer algún tipo de persecución con relación a los delitos", ha recalcado.



Jairo Guiteras, diputado de Comunidad Ciudadana (CC), ha arremetido contra el MAS y ha señalado que "cree el ladrón que todos son de su condición". "Esto cae en el tema humano, hay una persona con informes médicos, de que está delicada. Cuando el ahora presidente (Luis) Arce estuvo con problemas de salud, se le otorgó un salvoconducto para que pudiera ir y tratarse en Brasil", ha recordado.



Respecto a la supuesta fuga coordinada con la bancada opositora, Guiteras ha aclarado que lo que esta viene haciendo, desde el principio de la gestión, es "fiscalizar", y que eso incluye al poder judicial. "Al que venimos denunciando desde siempre. Tenemos el peor sistema judicial del mundo, que obedece órdenes políticas y seguiremos denunciándolo", ha advertido.



La diputada de Comunidad Ciudadana por Beni, Janira Román, cree que el oficialismo está buscando la forma de reforzar e imponer su planteamiento político de que la huida de Evo Morales fue por un golpe de Estado.



"Buscan hacer más montajes, como no tenían los dos tercios para el juicio de responsabilidades, andan viendo estrategias siempre, que les permitan sostener el discurso que se les va debilitando", ha dicho.



La semana pasada Áñez solicitó salir de prisión para ser hospitalizada por sufrir una infección urinaria severa. Tras ello, el sistema penitenciario de Bolivia informó de que la expresidenta se ha negado a recibir atención médica en la cárcel. Áñez permanece en prisión desde el 13 de marzo y ha sido acusada de sedición, terrorismo y conspiración por su papel en el marco de la crisis política de 2019.