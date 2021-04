Bitcóin avanza tras renovación de compromiso de parte de Tesla

(Bloomberg) -- El bitcóin subió después de que Tesla Inc. informó una ganancia de US$272 millones en “activos digitales” después de su reciente inversión de US$1.500 millones en la criptomoneda.

El lunes, el líder del mercado de vehículos eléctricos dijo que había generado US$101 millones en ingresos de la inversión, lo que le ayudó a superar las estimaciones de ganancia de los analistas en el primer trimestre del año.

Bitcóin ganó hasta 1,9% y se negoció por encima de los US$54.000 después de que el director financiero de Tesla reiterara el compromiso de la compañía con la ciberdivisa.

“Creemos a largo plazo en el valor de bitcóin”, dijo el director financiero Zachary Kirkhorn, en la conferencia telefónica. “Es nuestra intención mantener lo que tenemos a largo plazo y continuar acumulando bitcóin de las transacciones de nuestros clientes a medida que compran vehículos”.

A principios de este año, Tesla reveló la inversión que hizo en la criptomoneda, diciendo que también la aceptaría como forma de pago. Ese anuncio sorpresa ayudó a aumentar la legitimidad de bitcóin y estimuló un repunte en su valor.

