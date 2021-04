Bianca Andreescu, baja en Madrid por su positivo en COVID-19

Bianca Andreescu. EFE/EPA/RHONA WISE/Archivo

Madrid, 26 abr (EFE).- La canadiense Bianca Andreescu, sexta en el ránking mundial, causará baja en la Caja Mágica tras haber dado positivo en COVID-19 a su llegada a Madrid.

La campeona del Abierto de los Estados Unidos en 2019 confirmó a través de un comunicado que no podrá participar en esta edición del Mutua Madrid Open, un evento de categoría WTA 1000, tras su positivo en COVID-19.

"Después de dar negativo dos veces antes de mi vuelo a Madrid, me informaron tristemente de que di positivo a mi llegada y, por lo tanto, no jugaré a finales de esta semana", lamentó.

Andreescu explicó que se siente "bien", "descansando" y "siguiendo los protocolos de salud y seguridad".

"Espero volver a la cancha muy pronto", deseó.

El Mutua Madrid Open, que se disputa del 29 de abril al 8 de mayo en el complejo deportivo de la Caja Mágica, en la capital española, pierde a una de sus favoritas en el cuadro femenino.