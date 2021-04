Bélgica abre hoy sus comercios no esenciales y espera acelerar la vacunación

Bruselas. EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ

Bruselas, 26 abr (EFE).- Bélgica continúa este lunes su desescalada gradual con la apertura, sin cita previa, de los comercios no esenciales y el permiso de que se reúnan hasta diez personas en el exterior, mientras planea acelerar la vacunación con la llegada esta semana de 900.000 dosis con las que pretende mantener al país entre los aventajados de la Unión Europea (UE).

A partir de este lunes se podrá ir de compras a cualquier comercio acompañado de otra persona del mismo hogar o del entorno cercano, al tiempo que abren las peluquerías, institutos de belleza y otras profesiones de contacto, pero con condiciones sanitarias reforzadas.

También se permite la organización de visitas a bienes inmobiliarios y actos culturales autorizados a modo de prueba.

Se trata de la segunda fase de una desescalada que comenzó hace una semana, el día 19, tras acabar con la prohibición de viajes no esenciales al extranjero, que no estaban permitidos desde finales de enero.

Se mantienen, no obstante, las restricciones al entrar o regresar a Bélgica, por lo que si se vuelve de una zona de riesgo, los pasajeros tienen que seguir haciéndose una primera prueba PCR al llegar al país y guardar cuarentena durante siete días, al término de los cuales un segundo test es obligatorio y solo se puede poner fin al aislamiento si el resultado es negativo. No cumplir la norma conlleva una multa de 250 euros.

Esa prohibición llevó incluso a la Comisión Europea a enviar a Bélgica una carta pidiendo explicaciones, al igual que hizo con Alemania, Finlandia, Hungría, Suecia y Dinamarca, que aplicaron restricciones a los viajes más estrictas de las que los países europeos pactaron en enero, cuando acordaron prohibir los desplazamientos no esenciales a aquellas zonas con una incidencia acumulada de 500 casos por cada 100.000 habitantes.

Desde hace una semana, los alumnos de Primaria y los del primer curso de Secundaria están en clases presenciales, después de ausentarse más de tres semanas, mientras que los de niveles superiores tienen el 50 % de las clases por videoconferencia. El porcentaje de clases presenciales es del 20 % en universidades.

La tercera fase de la desescalada afectará a las terrazas de bares y restaurantes, que reabrirán en Bélgica el próximo 8 de mayo, después de seis meses cerradas.

Ese día también podrán volver a celebrarse eventos culturales en el país, con aforo limitado, según decidió el viernes pasado el comité de concertación, que reúne a miembros de los Gobiernos federal y regionales, y que volverá a encontrarse el 12 de mayo para una nueva evaluación de la situación.

En el caso de las terrazas, podrán acoger a 4 personas por mesa máximo, pero tanto el personal como los clientes tendrán que llevar mascarilla cuando no estén sentados.

Los eventos culturales que podrán comenzar a organizarse incluyen las representaciones, competiciones o ferias comerciales, que podrán reunir a 50 personas en el exterior a partir del 8 de mayo y a 200 en el interior desde junio.

VACUNACIÓN

Con la llegada esta semana de 900.000 nuevas dosis, Bélgica espera dar un impulso a su campaña de vacunación.

Casi tres de cada diez adultos (28,9 %) han recibido una primera inyección de una vacuna contra la covid-19 en Bélgica, lo que representa más de 2,6 millones de los 11,4 millones de habitantes del país. De ellos, 748.048 han recibido una segunda dosis, lo que supone el 8,1 % de la población adulta.

Según datos oficiales facilitados hoy, una media de 3.605 personas dieron positivo por Covid-19 diariamente entre el 16 y el 22 de abril, lo que sitúa la incidencia acumulada en 435 nuevos casos por cada 100.000 habitantes en 14 días; esto es, un aumento del 2 % respecto a la semana anterior, aunque en el mismo periodo descendieron los ingresos en cuidados intensivos (-5 %).

En total, 24.024 personas han muerto en Bélgica a causa de la pandemia hasta el 22 de abril.