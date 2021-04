(AMP) España.- Maroto: "Hoy todos los demócratas estamos amenazados de muerte si no paramos a Vox en las urnas"

26/04/2021 La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, muestra una fotografía de la navaja que ha recibido en un sobre en el ministerio, a 26 de abril de 2021. Reyes Maroto ya ha presentado una denuncia en la comisaría del Congreso tras recibir un sobre en el ministerio con una navaja en su interior "aparentemente ensangrentada" según fuentes de Interior. Maroto ha recibido el paquete días después de las recibidos con balas por el ministro del Interior, la directora de la Guardia Civil, María Gámez, y el líder de Podemos, Unidas Podemos. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press



Insata a Ayuso a aclarar "si se suma a los demócratas" y al "cordón sanitario contra la ultraderecha" como Merkel o Macron



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha denunciado este lunes ante la Policía Nacional la carta de amenaza que ha recibido con una navaja dentro, y ha avisado de que este hecho demuestra, a su juicio, que "todos los demócratas" están "amenazados de muerte" si no frenan a Vox en las urnas.



Además, ha instado a la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a aclarar si tiene intención de formar gobierno con Vox o "si se suma a los demócratas" y al "cordón sanitario" contra la ultraderecha que ha propuesto el candidato socialista, Ángel Gabilondo, como hace en Francia el presidente Emmanuel Macron o en Alemiania la canciller Angela Merkel.



Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación tras presentar la denuncia en la comisaría del Congreso; una comparecencia en la que ha confesado que siente "miedo" porque están "amenazando su vida", pero en la que ha avisado de que no les van a "amedrentar".



"VAN EN SERIO"



Asimismo, ha asegurado que esta amenaza que ha recibido "pone de manifiesto que el odio se está convirtiendo en hechos". "Esto significa que van en serio, que nadie se está inventando nada, que personas como yo, que somos personas sencilla, que hablamos siempre de hacer las cosas por el bien común, reciban esta carta, es para preocuparse. No soy una persona polémica que haya estado en el foco de la polémica, como pueden estar otros compañeros", ha apostillado.



A este respecto, ha avisado de que esto demuestra que "cualquiera podría estar amenazado". "Podemos estar comprando y que alguien pueda atentar contra nuestra vida. Tenemos que dejar la crispación para empezar a hablar de política. Esto va en serio. Hay mucha gente más amenazada y no nos van a callar", ha asegurado.



En su comparecencia, Maroto ha relatado que cuando le han informado de la amenaza, lo primero que ha hecho ha sido llamar a su familia y al colegio de su hijo pequeño para trasladarles que estaba bien.



También ha explicado que la carta es diferente a las que recibieron la semana pasada el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la directora de la Guardia Civil, María Gámez, y el líder de Podemos y exvicepresidente, Pablo Iglesias.



En su caso, además de contener el sobre una navaja, en vez de balas, como las otras, si figuraba un remitente, que ahora la Policía está investigando para saber si existe. "Eso hace que sea más fácil, pero claro, tenemos que ver si esa persona que aparece como remitente existe y que es la persona que me ha mandado la carta", ha apostillado.



"Ya está la policía científica con todas las huellas que tiene la carta, como también, ahora ya que lo he denunciado, el resto de la Policía y Guardia Civil tratando de buscar a esta persona y ver si es la que está amenazando mi vida", ha añadido.



Y a continuación, ha recalcado que la carta pone de manifiesto que "el odio y las amenazas se están convirtiendo en hechos" y que no son invenciones. "Hoy yo soy la amenazada, pero todos los demócratas estamos amenazados", ha advertido.



"HAY QUE PARAR EN LAS URNAS A LA ULTRADERECHA"



"Discurso del odio que se convierte en cartas, donde no solo nos amenazan, sino que nos amenazan de muerte, quieren callarnos de una manera que tenemos que denunciar", ha ahondado.



En todo caso, Maroto ha defendido que ahora tiene más ganas si cabe de trabajar para hacer de Madrid, de España y del mundo un lugar mejor. "Hay que defender la democracia, y si eso significa que en las urnas hay que parar a la ultraderecha, hay que ir a decir que basta ya", ha reclamado.



"Tenemos que defender la democracia y esto me da si cabe más fuerzas para trabajar, no solo por un país mejor, sino para dejar atrás el odio", ha afirmado. "Hay que evitar que la ultraderecha entre no solo en el gobierno de la comunidad sino en la Asamblea.



"La mejor manera que tenemos los madrileños es ir el martes a votar y decir a Vox que basta ya, que ha pasado una línea roja, y que este odio se está convirtiendo en cosas como esta, con amenaza de muerte. Hoy a mí, pero lamentablemente todos los demócratas estamos amenazados de muerte si no paramos a Vox en las urnas", ha sentenciado.