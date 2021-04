América toma medidas por evitar la dramática situación por covid de India

Una enfermera trabaja hoy en una zona de urgencias por covid-19 de una clínica de Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Redacción Internacional, 26 abr (EFE).- América, que sabe bien lo que es ser el epicentro de la pandemia, toma medidas de urgencia para evitar repetir en sus países, guardadas las proporciones, la catástrofe que vive hoy India, que acumula 17 millones de casos y 195.000 muertos a causa del coronavirus, unos datos que han hecho saltar la alarma mundial.

Estados Unidos sigue a la cabeza de las cifras de la enfermedad, con más de 32 millones de contagiados, y en la región la lista de las cinco naciones más afectadas la completan Brasil (14.369.423 Argentina (2.860.884), Colombia (2.787.303) y México (2.328.391), de acuerdo con la estadounidense Universidad Johns Hopkins.

Sobre India, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, calificó hoy de "desgarradora" la situación ya que registra cifras récord de más de 350.000 casos diarios, que corresponden a más de un tercio del total global.

"La situación en la India es más que desgarradora, y la OMS está haciendo allí todo lo que está en sus manos, movilizando equipamiento y enviando ayuda que incluye concentradores de oxígeno, hospitales móviles prefabricados y material de laboratorio", señaló.

EE.UU. DARÁ INSUMOS

En medio de la creciente presión internacional por el desigual acceso a las vacunas, el asesor de la Casa Blanca en el grupo de respuesta al coronavirus, Andy Slavitt, informó que Estados Unidos enviará a otros países 60 millones de dosis del biológico de AstraZeneca.

El anuncio se da justo en el momento más crítico para India, con quien EE.UU. se ha comprometido al envío inmediato de nuevos recursos médicos y materias primas para fabricar vacunas.

En concreto, el país norteamericano pondrá a disposición del asiático las materias primas que se requieren "urgentemente para fabricar la vacuna Covishield", producida por el Serum Institute de India con tecnología de Oxford y AstraZeneca.

Sobre los 60 millones de dosis que se entregarán, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, explicó que serán de AstraZeneca ya que el inmunizante no se está utilizando porque no ha sido aprobado por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, motivo por el cual será este organismo el que determine que son seguras para su envío al exterior.

Precisamente, en América uno de los que clama por vacunas es Ecuador, cuyo presidente electo, Guillermo Lasso, solicitó a los Gobiernos de China y Estados Unidos ampliar la dotación y al de Rusia iniciar un proceso para adquirir la mayor cantidad posible y cumplir con el plan de vacunar a 9 millones de personas en sus primeros 100 días de mandato, después de que se posesione el 24 de mayo.

"Necesitamos más vacunas", apostilló Lasso al asegurar que la relación con el gigante asiático "será aún más cercana en tanto nuestros amigos nos ayuden con la provisión de vacunas" para controlar la pandemia que ha afectado a 374.775 personas en el país andino.

DÍAS TRISTES EN COLOMBIA y CANADÁ

En América Latina, Colombia lleva una semana registrando más de 400 muertes diarias por coronavirus, incluyendo récords consecutivos el sábado y el domingo, que han puesto al límite a los hospitales en las principales ciudades.

La semana pasada fue la más letal desde que se conoció la enfermedad, con más de 3.020 fallecidos reportados, del total de 71.799.

Lo anterior llevó a Bogotá a declarar este domingo la alerta roja general y a adoptar nuevas medidas, como toques de queda y restricciones a los establecimientos de comercio esencial y no esencial, para frenar el avance del virus cuyo impacto tiene a la ciudad con el 91 % de sus camas de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) ocupadas.

Hay también preocupación en la mayor provincia de Canadá, Ontario, que solicitó la intervención del Ejército y de la Cruz Roja ante el rápido aumento de los contagios y la saturación de los hospitales.

La decisión permitirá que las Fuerzas Armadas canadienses envíen de forma inmediata personal especializado, en particular trabajadores sanitarios a las UCI.

En estos momentos 2.271 personas están hospitalizadas en Ontario con covid-19, de las que 877 están en las UCI, la cifra más alta que ha alcanzado la provincia.

NO MÁS RESTRICCIONES PESE A CONTAGIOS Y MUERTOS

Si bien el coronavirus sigue presente en cada lugar del continente, Río de Janeiro reabrió este lunes su playas y parques sin importar que abril ha sido considerado el mes más mortífero desde el inicio de la crisis sanitaria.

En medio de la gradual reapertura en buena parte del país, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, uno de los líderes más negacionistas sobre la gravedad del virus, volvió a cargar contra las medidas de restricción y afirmó que no se puede admitir que gobernadores "impongan una dictadura".

Sin embargo, Bolsonaro será objeto a partir de este martes de una investigación parlamentaria promovida por la oposición sobre la gestión del Gobierno federal y los estados de la pandemia del coronavirus, la cual ya deja más de 390.000 muertos y 14,3 millones de contagiados en el gigante suramericano.

Igualmente, las autoridades sanitarias de Chile anunciaron que levantarán los confinamientos en una decena de localidades capitalinas tras un mes de cuarentena total.

"Abril ha sido uno de los meses más complejos en términos de la pandemia, por eso ahora es fundamental que todos cooperemos para seguir avanzando", afirmó en rueda de prensa la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.

En el mismo sentido se pronunció el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, quien aseguró que su Ejecutivo no tomará "más medidas" para frenar el avance de la covid-19 pese a la "triste realidad" que afronta el país con el aumento de muertes en las últimas semanas.

Desde el 13 de marzo de 2020, cuando se decretó la emergencia sanitaria en Uruguay por la detección de los primeros positivos, el país suramericano acumula 184.865 casos, de los que 28.050 son activos, y 2.326 fallecimientos.