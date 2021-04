Alianza y Municipal Limeño mantienen el control en el Clausura salvadoreño

El campeón del fútbol salvadoreño, Alianza, ha tomado ventaja sobre el Futbolistas Asociados Santenacos (FAS) y el 11 Deportivo luego de vencer por 2-1 al Luis Ángel Firpo, con lo que acumula 16 unidades en el grupo A. EFE/Rodrigo Sura/Archivo

San Salvador, 25 abr (EFE).- El Alianza y el Municipal Limeño continúan al frente del torneo Clausura de El Salvador, como líderes en sus respectivos grupos tras la octava jornada de la fase dos disputada el fin de semana.

El campeón del fútbol salvadoreño, Alianza, ha tomado ventaja sobre el Futbolistas Asociados Santenacos (FAS) y el 11 Deportivo luego de vencer por 2-1 al Luis Ángel Firpo, con lo que acumula 16 unidades en el grupo A.

El FAS no pudo ante el 11 Deportivo y cayó por 2-3.

El 11 Deportivo sube al segundo lugar y el FAS baja a la tercera posición. Ambos están cuatro puntos abajo del Alianza.

Por su parte, el Municipal Limeño, líder del grupo B, empató 1-1 con el Águila del técnico colombiano Armando Osma.

Con este resultado, Limeño acumula 15 puntos y Águila suma 11 unidades y se mantiene en la pelea para lograr un pase a los cuartos de final del Clausura.

Mientras, el Isidro Metapán del español Juan Cortés pasó por encima del Sonsonate que se ha hundido más y ya es el primer equipo eliminado del torneo nacional, ya que no tiene ninguna posibilidad de avanzar a la fase de cuartos de final.

Los de Cortés le propinaron una goleada de 5-2 a los 'cocoteros', quienes comenzaron ganando el partido pero no supieron mantener dicha ventaja.

El Metapán se queda cómodamente en el segundo lugar del grupo B con 13 puntos, uno más que el Santa Tecla y el Chalatenango que tienen 12 unidades cada uno y se ubican en el tercer y cuarto lugar, respectivamente.

El Chalatenango y Santa Tecla empataron 1-1 en su encuentro y están cerca de sellar sus boletos a la siguiente fase del torneo a falta de dos jornada para concluir la fase dos.