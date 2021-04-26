ADVISORY BRITAIN-POLITICS/JOHNSON

British PM Johnson takes questions in parliament
Start: 28 Apr 2021 10:55 GMT
End: 28 Apr 2021 12:00 GMT
LONDON - British Prime Minister Boris Johnson takes questions in parliament
SCHEDULE:
1100GMT Prime Minister's Questions begins
Restrictions:
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Source: PARLIAMENT TV
Aspect Ratio: 16:9
Location: United Kingdom
Topic: Politics / International Affairs
Audio: NATURAL / ENGLISH
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