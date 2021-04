Acciones de EEUU en máximo histórico por apuestas de crecimiento

(Bloomberg) -- Las acciones estadounidenses subieron a un nivel récord en medio de sólidos resultados corporativos y confianza en que la Reserva Federal seguirá siendo acomodaticia, aunque un fuerte crecimiento lleve a la economía más grande del mundo a niveles previos a la pandemia.

Estos son algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió 0,2% a un máximo histórico a las 4 p.m. hora de Nueva York

El Dow Jones Industrial Average cayó 0,2%

El índice Russell 2000 subió 1,2%

El Stoxx Europe 600 subió 0,3%

El índice MSCI Emerging Markets subió 0,6%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot registró pocos cambios

El euro tuvo pocos cambios en US$1,2089

La libra británica subió 0,2% a US$1,3905

El yen japonés cayó 0,2% a 108,13 por dólar

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó un punto básico a 1,57%

El rendimiento de los bonos de Alemania a 10 años registró pocos cambios en -0,25%

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzó un punto básico a 0,76%

Productos básicos

El crudo West Texas Intermediate cayó 0,3% a US$62 por barril

Los futuros del oro subieron 0,2% a US$1.781 la onza

