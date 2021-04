Vuelve la alfombra roja a la ceremonia de entrega de los Oscar

Por Maria Caspani

25 abr (Reuters) - La alfombra roja está de vuelta. Después de que la pandemia de coronavirus obligó a las entregas de premios a cancelarse o realizarse de manera virtual durante el último año, las estrellas de cine y de Hollywood volvieron el domingo a lucirse en vivo en la alfombra roja más icónica de todas: la del Oscar.

Fue más pequeña de lo habitual, con menos celebridades y cámaras, y con estrictos protocolos de COVID-19. Pero no le faltó glamour a la alfombra roja colocada en la Union Station de Los Ángeles, donde se llevará a cabo la entrega anual número 93 de los Premios de la Academia de este año.

El actor Paul Raci, de 73 años, con un esmoquin negro cruzado, fue uno de los primeros en pararse frente a los micrófonos en la alfombra roja.

"No creo que pudiera haberlo hecho de otra manera; significa mucho. Es perfecto", dijo Raci, quien está nominado a Mejor Actor de Reparto por su papel en el filme "The Sound of Metal".

La estrella de "Minari" Steven Yeun, uno de los nominados a Mejor Actor, dijo que se sentía "extraño" estar afuera interactuando con gente.

"No he hablado con personas al azar en un tiempo, así que esto es una locura", dijo Yeun, de 37 años.

Glenn Close, nominada por octava vez a un Oscar por su retrato de una madre dura en "Hillbilly Elegy", caminó por la alfombra roja con una túnica azul y pantalones de Armani Prive.

"No son dos millas de largo, así que eso es encantador", bromeó Close, de 74 años, refiriéndose a la recortada alfombra roja de este año. "Estoy muy emocionada, creo que será muy, muy diferente", dijo sobre la ceremonia.

Por su parte, el nominado a Mejor Actor de Reparto Leslie Odom Jr, de 39 años, quien vistó uno de los trajes más llamativos de la noche, dijo que "se siente como una temporada especial, como una época especial para recordar".

Otros asistentes a la alfombra roja, fuera de los actores y actrices, utilizaron mascarillas y los entrevistadores mantuvieron la distancia social.

Algunos de los nominados y otras celebridades acudieron a las redes sociales antes de la ceremonia para compartir los preparativos para la entrega de premios de este año.

En Instagram, Glenn Close brindó en silencio frente a la cámara mientras se preparaba para el show.

Laura Dern, quien llevaba una mascarilla, sostuvo lo que parecía un hisopo para una prueba de COVID-19 en una foto que la actriz compartió con sus seguidores de Instagram y tituló: "¡Preparación para los Oscar!".

(Reporte de Maria Caspani, editado en español por Lucila Sigal)