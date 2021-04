VÍDEO: Coronavirus.- India marca un nuevo récord de contagios y muertes por coronavirus en las últimas 24 horas

La falta de suministro de oxígeno ha provocado decenas de muertes en los hospitales indios



Las autoridades indias han informado este domingo de 349.691 nuevos contagios de coronavirus, un nuevo récord diario que confirma una preocupante tendencia ascendente de la curva epidemiológica. Este domingo también se ha conocido una prórroga de una semana más del confinamiento impuesto en Nueva Delhi.



En cuanto a las muertes, se han contabilizado 2.767 decesos en 24 horas, también un nuevo récord diario, para sumar 192.311 desde el inicio de la pandemia.



En total, India acumula 16.960.172 casos confirmados, mientras que la cifra de casos activos se estima ya por encima del hito de los 2,6 millones, según los datos oficiales del Ministerio de Sanidad indio. El boletín recoge además 14.085.110 pacientes recuperados de la enfermedad.



Este domingo, el ministro principal de Nueva Delhi, Arvind Kejriwal, ha anunciado una prórroga de una semana más en el confinamiento impuesto a la macrourbe.



"El coronavirus sigue causando estragos. La opinión pública coincide en que hay que prorrogar el confinamiento, así que se prorrogará una semana", ha explicado en declaraciones recogidas por el periódico 'The Hindustan Times'.



Mientras, continúan los problemas de abastecimiento de oxígeno para los enfermos más graves de la enfermedad, por lo que Kejriwal ha anunciado un incremento de 480 a 490 toneladas el suministro de los hospitales de la ciudad. "Sin embargo, se necesitan 700 toneladas", ha advertido.



Los hospitales de Nueva Delhi siguen lanzando llamadas de emergencia ante la falta de oxígeno. El sábado la prensa india informó de la muerte de 25 personas en el Hospital Jaipur Golden de Nueva Delhi por la baja presión del oxígeno. Otros doce pacientes han fallecido por causas similares en los estados de Punyab y Madhya Pradesh.



AYUDA DE EEUU Y PAKISTÁN



Ante la gravedad de la situación, Estados Unidos ha anunciado el envío de ayuda para India a través de su secretario de Estado, Antony Blinken.



"Estamos trabajando estrechamente con nuestros pares del Gobierno indio y vamos a desplegar rápidamente ayuda adicional para el pueblo indio y sus héroes de la atención sanitaria", ha publicado Blinken en Twitter.



Pakistán, por su parte, ha ofrecido el envío de suministros médicos "como gesto de solidaridad con el pueblo de india". "Pakistán ha ofrecido suministrar ayuda a India, incluidos respiradores", ha indicado el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado publicado el sábado.



El texto insta a las autoridades indias a ayudar en la coordinación para un rápido envío del material, aunque por el momento no hay noticia de la respuesta india.



CENSURA EN TWITTER



Por otra parte, Twitter ha retirado o restringido en el último mes más de 50 publicaciones críticas con la gestión de la crisis del coronavirus en Inidia, según recoge el periódico 'The Indian Express'.



Entre los mensajes censurados hay imágenes o vídeos del reciente ataque de las guerrillas maoístas en Chhattisgarh, informa el diario, que cita la información proporcionada por Twitter a la Base de Datos Lumen, encargada de recolectar y analizar las peticiones y quejas legales para la retirada de información publicada en Internet vinculada a la Universidad de Harvard.



Entre los mensajes censurados habría publicaciones de diputados indios como consecuencia de un mensaje remitido por el Gobierno a la empresa de Twitter el pasado 23 de abril amparándose en la Ley de Tecnología de la Información, una norma criticada precisamente porque podría amparar medidas de censura.



"Para que sea una petición válida, tiene que serlo según las Normas de Twitter y una ley nacional. Si el contenido incumple las Normas de Twitter, será retirado del servicio. Si es ilegal en una jurisdicción concreta, limitaremos el acceso solo en India", ha explicado un portavoz de Twitter.



Entre los mensajes bloqueados hay publicaciones del diputado opositor Revanth Reddy (Partido del Congreso); del ministro principal del estado de Bengala Occidental, Moloy Ghatak, y de los cineastas Vinod Kapri y Avinash Das.



La mayoría denunciaban el deterioro del sistema sanitario indio y señalaban por ello al primer ministro, Narendra Modi. Otros cuestionaban que se haya permitido la celebración de actos electorales y actos religiosos multitudinarios como el Kumbh Mela hindú.



