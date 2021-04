Tenis.-Tenis/Godó.- Tsitsipas: "Bravo, Rafa, estoy realmente celoso de ti"

25/04/2021 BARCELONA, SPAIN - APRIL 25: Stefanos Tsitsipas of Greece. ATP Barcelona Open Banc Sabadell at the Real Club de Tenis Barcelona on April 25, 2021 in Barcelona, Spain. (Photo by Manuel Queimadelos/Quality Sport Images) DEPORTES MANUEL QUEIMADELOS



BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)



El tenista griego Stefanos Tsitsipas ha felicitado a Rafa Nadal tras perder la final del Barcelona Open Banc Sabadell-68 Trofeo Conde de Godó ante el manacorí (6-4, 6-7 y 7-5), en más de tres horas y media, y ha asegurado estar "celoso" de lo logrado por el número 3 del mundo, doce veces ya campeón del torneo barcelonés.



"Bravo Rafa, estoy realmente celoso de ti. Te lo has ganado, te lo mereces, eres uno de los grandes competidores del tenis y del deporte. Sabes que no soy el primero en decírtelo. Te felicito a ti a tu equipo", se sinceró el griego, en pista, tras la entrega de trofeos.



En cuanto a la final, Tsitsipas aseguró que pudo haberlo hecho mejor, y aprovechar la bola de partido que llegó a tener. "El partido nunca se termina hasta el último punto, eso es lo que he aprendido hoy de Nadal. He estado cerca, pero hay que hacer quizá algo extra. Pude hacerlo mejor, creo", reconoció.



"Nadal siempre te obliga a jugar una bola más, siempre te devuelve una bola más. No estoy en el momento de haber podido analizar mucho, pero Rafa odia perder más que ningún otro tenista", manifestó sobre Rafa Nadal, ensalzando una vez más su competitividad.



Por otro lado, felicitó a la afición catalana y al torneo. "Os echábamos de menos, es bueno veros de nuevo. Estoy impresionado por lo que he visto aquí, me gustaría ver algo así algún día en mi país. Espero tener un evento así de bonito allí. Me encanta Barcelona, con sus monumentos históricos, su cultura y su comida. Muy agradecido a David por todo. Os veo el próximo año", señaló el ya dos veces finalista del torneo, en 2018 y 2021, perdiendo ambas ante Nadal.