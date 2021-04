Tenis.-Tenis/Godó.- Nadal sobrevive al vendaval Tsitsipas y conquista su 12º Godó

25/04/2021 El tenista español Rafa Nadal celebra un punto en su victoria sobre el griego Stefanos Tsitsipas en la final del Barcelona Open Banc Sabadell-68 Trofeo Conde de Godó DEPORTES BARCELONA OPEN BANC SABADELL



El manacorí se lleva una larga gran final ante el mejor en lo que va de 2021



BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)



El tenista español Rafa Nadal ha ganado este domingo al griego Stefanos Tsitsipas (6-4, 6-7 y 7-5) en la final del Barcelona Open Banc Sabadell y sigue ampliando su dominio, en su pista y su club, de un Godó que ha conquistado ya en doce ocasiones.



Sigue dominando en su club, en su Pista Rafa Nadal, y sigue sin perder una sola final de las disputadas en Barcelona. Sus derrotas han sido previas a una lucha por el título donde, hasta en doce ocasiones, siempre ha ganado. Esta vez, además, a un Tsitsipas que no había cedido un solo set en Barcelona, y que es el mejor de la 'race' 2021, el mejor en lo que va de año.



Nadal empezó con mal pie el partido pero fue de menos a más, estuvo firme en su golpe de fondo de pista, más acertado en las dejadas que su rival y resistió hasta acabar imponiendo su juego y anular el vendaval griego que venía siendo Tsitsipas, ganador en el Masters 1000 de Montecarlo, en un partido larguísimo en el que ambos tuvieron bolas de torneo en tres sets de gran nivel.



Al final del segundo set, con 5-4 a favor de Nadal y tras una rotura de servicio para cada uno, el de Manacor tuvo dos bolas de partido con saque del griego, pero desaprovechó ambas ante la valentía del rival, que arriesgó y las salvó. Después, con su saque, remontó un 0-40 para seguir arriba 6-5, pero no pudo quebrar al actual número 5 del mundo y la manga se fue al 'tie break'.



Una muerte súbita donde el primero en ceder su saque fue Tsitsipas, pero Nadal encadenó dos errores con su saque y, a la tercera bola de set para el heleno, fue la definitiva. Empate en el marcador y la final se iba a un tercer y definitivo set, buscando la proeza balear o camino de la tragedia griega. Nadal había pasado de tener dos bolas de torneo, dos bolas de Godó, a irse a una tercera manga, cediendo su tercer set en Barcelona.



Tsitsipas logró hacer lo que únicamente había logrado previamente el ahora director del torneo barcelonés, David Ferrer; anotarse un set ante Rafa Nadal en una final del Godó. Nadal, en las otras finales, todas ganadas, no había cedido un solo set más.



En el momento de la verdad, el set decisorio, tanto Nadal como Tsitsipas guardaron bien sus saques. Pero, en el quinto de Nadal, el griego tuvo una bola de partido, la primera para él, que salvó un manacorí agresivo en los momentos clave y que subió con criterio a la red para defender su territorio. Aunque, enfrente, el griego también subía con agallas para dar más nivel a esta gran final.



Con 5-5, se mascaba un nuevo 'tie break'. Servía Stefanos Tsitsipas, y Nadal tuvo cuatro bolas de rotura. En la cuarta, Tsitsipas se hundió y la mandó fuera, dejando a Nadal sirviendo para cerrar el partido. El griego pasó del 30-0 al 30-40, y Nadal cortó la reacción. En el 'deuce', se puso arriba en su tercer 'match ball' --tras los dos del segundo set-- y Tsitsipas volvió a irse largo. Nadal sellaba su victoria y su docena de títulos en Barcelona.



Previamente, al inicio del partido, Tsitsipas se puso 2-4 arriba tras romper previamente el segundo saque a Nadal. El manacorí, que fue entonando un saque que mejoró y mejoró hasta el final del choque, logró igualar a 4 juegos y repitió la rotura aprovechando la primera de las dos bolas de set que tuvo a su favor. Remontada a base de esfuerzo y fe.



En la reedición de la final del Barcelona Open 2018 --entonces, Rafa Nadal superó a un jovencísimo Tsitsipas por 6-2 y 6-1, en el primer cara a cara entre ambos--, Nadal volvió a imponerse, haciendo valer su experiencia y su condición de 'rey de la tierra'. El último precedente eran los cuartos de final del Abierto de Australia de este año, con victoria para Tsitsipas por 3-6, 2-6, 7-6, 6-4 y 7-5. Tras esta final, el balance es de 7-2 para Nadal.