Sudamericanos en Europa: Muriel y Zapata protagonizan goleada y Ocampos pone fin a sequía

Los colombianos Luis Muriel y Duván Zapata dieron una actuación estelar en la goleada ante Bolonia (5-0) que permitió al Atalanta colocarse temporalmente en la segunda posición de la tabla.

Muriel firmó un tanto y una asistencia, mientras el 'Toro' Zapata entró de cambio en la segunda mitad para contribuir con una anotación.

En España, el argentino Lucas Ocampos volvió a convertir luego de tres meses en el triunfo del Sevilla ante Granada (2-1).

Alejandro 'Papu' Gómez fue titular y registró su primer pase a gol en LaLiga.

- Muriel y Zapata impulsan triunfo de Atalanta –

Atalanta logró colocarse momentáneamente en la segunda posición de la tabla en la Serie A después de vencer al Bolonia (5-0) en otro brillante partido de la dupla colombiana, Luis Muriel y Duván Zapata.

El delantero Luis Fernando Muriel firmó un tanto y un servicio para llegar a 19 goles y ocho asistencias en 31 partidos de la Serie A, su mejor registro en el campeonato italiano.

Por su parte, Duván Zapata convirtió su tanto número 14 en la campaña.

Los colombianos son responsables directos de 33 de los 78 goles que ha anotado el cuadro de Bérgamo en lo que va de la temporada, el 42%.

El ucraniano Ruslan Malinovsky fue el encargado de abrir el marcador (22) con un remate de primera a un balón filtrado al área de Luis Muriel.

Poco antes del descanso (44), el atacante 'cafetero' duplicó la ventaja del cuadro local con un lanzamiento desde el punto penal luego de una dura falta dentro del área.

Muriel, que marcha como máximo goleador del Atalanta en la presente temporada, disputó 61 minutos antes de ser sustituido por Aleksey Miranchuk.

Segundos antes (59), su socio en ataque, Duván Zapata, había aumentado la cuenta local a 4-0 de un disparo a corta distancia justo a la escuadra tras recibir un buen pase de Malinovsky.

Zapata se mantuvo 78 minutos en el terreno de juego antes de ser reemplazado por Sam Lammers.

En tanto, el central argentino Cristian Romero repitió como titular completando los 90 minutos del encuentro.

Atalanta hiló siete partidos sin conocer la derrota para llegar a 68 unidades y ubicarse temporalmente en la segunda posición, en espera de lo que haga el AC Milan en su visita a la Lazio.

- Lucas Ocampos asegura puesto de Champions –

Sevilla se impuso a Granada (2-1) para hilar cinco triunfos en la Liga y asegurar un puesto en la zona de Champions League.

El ariete argentino Lucas Ocampos registró el tanto que certificó la victoria y puso fin a casi tres meses sin marcar.

El 'Pipa' firmó el 2-0 parcial (53) con un disparo raso desde corta distancia tras recibir un pase medido de su compatriota Alejandro 'Papu' Gómez.

El volante, que fue titular por tercer partido consecutivo, firmó su primer asistencia en la Liga española.

Ocampos, que se mantiene fijo en el esquema del entrenador Julen Lopetegui, disputó 86 minutos antes de ser sustituido por Nemanja Gudelj.

"El gol se me estaba resistiendo, pero trabajo todos los días para esto. Hoy me tocó convertir y estoy contento. Casi nunca me doy por vencido, no me desmoralizo y sigo jugando como lo hago desde el primer día", dijo el atacante a los medios del club.

Por su parte, el argentino Marcos Acuña y los brasileños Diego Carlos y Fernando fueron titulares y completaron los 90 minutos del encuentro, mientras el volante albiceleste Franco Vázquez gozó de minutos tras ingresar en la recta final del encuentro (86).

El triunfo permitió que Sevilla alcanzara las 70 unidades, tres menos que el líder, Atlético de Madrid, asegurándose un puesto entre los primeros cuatro con cinco jornadas por disputarse.

"El primer objetivo del club y nuestro está cumplido. Ahora queda lo más lindo, que es soñar", afirmó Ocampos.

"Quedan cinco finales para ilusionarnos", agregó el atacante.

