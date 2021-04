Somalia.- El Ejército somalí entra en máxima alerta por el avance de un posible motín contra el presidente en Mogadiscio

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



Un contingente del Ejército de Somalia se ha desplegado de emergencia en la capital del país, Mogadiscio, ante el incremento de la presencia de posibles militares amotinados contra el presidente del país, Mohamed Abdullahi 'Farmajo', quien la semana pasada extendió artificialmente su mandato en medio de una gravísima crisis política marcada por el aplazamiento de las elecciones y las tensiones territoriales.



Según fuentes del portal de noticias Garowe On Line, el contingente militar se encuentra apostado en las principales rutas de acceso al Palacio Presidencial a la espera de identificar por completo a lo que parece tratarse de una combinación de militares desencantados, procedentes de la región de Medio Shabelle, y algunas milicias minoritarias.



Hace cuatro días, el portal de información somalí Goobjoog informó de la presencia de una milicia en el norte de Mogadiscio liderada por un antiguo alto responsable de la Agencia de Seguridad e Inteligencia del país, el general Abdirramán Tuyare, y el excomandante del Ejército somalí general Mohamud Koronto, cuyas fuerzas se habrían hecho con la zona de Karaan.



En declaraciones al mencionado portal, el general Turyare acusó al actual gobierno de "maltratar a figuras de oposición y a antiguos presidentes del país".



"La calma es importante pero la opresión es intolerable, y todos los días estamos viendo humillaciones a personas muy importantes", ha indicado. Hay que recordar que antiguos mandatarios somalíes, como el ex primer ministro Hasán Alí Jaire o, sobre todo, los expresidentes Sharif Sheij Ahmed o Hasán Sheij Mohamed, se han declarado en contra del aplazamiento electoral en Somalia, que atribuyen a 'Farmajo'.



Las fuentes de Garowe On Line también implican entre los posibles amotinados al comandante Saney Abdulé, también declarado en contra de la ampliación del mandato de 'Farmajo', aprobado por el Parlamento y aceptado por el presidente entre durísimas críticas de la oposición, que describen la decisión como anticonstitucional.