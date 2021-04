Sistemas de salud necesitan invertir más en la fase de diagnóstico

El físico médico Fernando Valencia muestra como es una sesión de radiofrecuencia con una paciente, el 30 de diciembre de 2020, en su consultorio de Lima. EFE/ Luis Angel Gonzales/Archivo

Ciudad de México, 25 abr (EFE).- Los sistemas de salud necesitan invertir mas en la fase del diagnóstico de las enfermedades para que el tratamiento final sea mas eficiente, asegura Carlos Sorroza López, especialista en economía de la salud.

Las evaluaciones económicas en salud permiten precisamente a los sistemas tomar decisiones mejor informadas, aunque es indispensable que se valoren las alternativas de mejor impacto y con el menor costo posible.

"Los costos y utilidades que se usan en la economía de la salud sirven para saber si las medidas que se están tomando serán efectivas", explicó Carlos Sorroza López.

Durante su participación esta semana en el foro virtual "Reescribiendo la Historia de la Salud, Un Paciente a la Vez", organizado por Roche México y la Agencia Efe, el experto señaló que estas evaluaciones deben enfocarse en dos parámetros: el clínico y el económico.

Detalló que es necesario evaluar qué medida se va a implementar, tomando en cuenta como ayudará a que el paciente tenga un aumento en su calidad de vida y la repercusión económica que tendría.

"Hoy la salud será impactada por las decisiones que toman los profesionales clínicos y por los costos. Las evaluaciones económicas en salud nos permiten tomar decisiones mejor informadas", afirmó.

MEDICINA PERSONALIZADA, UNA HERRAMIENTA

Sorroza López explicó que la medicina personalizada puede convertirse en una excelente herramienta para ayudar a hacer más eficiente la economía de los tratamientos, pues está basada en darle al paciente el medicamento más adecuado en el momento preciso.

Explicó que el papel de este enfoque médico ayuda a identificar que aquello que es eficiente y barato puede implementarse en las poblaciones.

Puso como ejemplo que en México, el gasto en oncología a nivel privado se da en tres rubros: el diagnóstico, que ocupa el 8 % del presupuesto, tratamiento quirúrgico 22 % y tratamiento médico 70 %.

Señaló que si se invirtiera entre un 3 y un 5 % mas en el diagnóstico y se seleccionara el tratamiento adecuado, se permitiría no solo tener un mejor impacto en la detección de los casos sino que mejoraría la utilización de los medicamentos.

Aseguró que el 70 % que se gasta en tratamiento médico puede probablemente invertirse de manera incorrecta pues todavía se dan terapias a pacientes que no tendrán respuesta a ciertos medicamentos.

"La economía de salud nos obliga a minimizar costos con mayor eficacia", destacó.

Agregó que las pruebas de perfilamiento genómico en tumores son también una herramienta para tomar mejores decisiones, ya que al conocer el tumor se puede saber si un medicamento funcionará o no con el paciente.

"De forma indirecta tenemos que un paciente que utiliza un mejor perfilamiento tendrá mejor calidad de vida y eso tiene también como beneficio que sea económicamente activo", apuntó.

CÁNCER DE PULMÓN ES EJEMPLO

Una de las enfermedades pioneras en el uso de la medicina personalizada es el cáncer de pulmón en donde se utilizan pruebas de biomarcadores para saber qué paciente responderá a un tratamiento y quién no.

Explicó que con ello se ha logrado en algunos casos la disminución en el gasto del tratamiento, aunque se ha incrementado el gasto en el diagnóstico, no obstante, dijo, esto ha impactado en la calidad de vida del paciente.

"El paciente recibe el mejor tratamiento, tienen un mejor pronóstico y el pagador tiene un mejor desempeño de gasto económico en salud, disminuyendo hasta el 20 % el gasto que ejecutaba en estas poblaciones", aseveró.

Insistió en que es necesario demostrar a los pagadores que este tipo de implementación en salud "debe adoptarse para mejorar resultados en todas partes y en más enfermedades", concluyó.